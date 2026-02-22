Росія розтрощила американське підприємство "Монделіс" в Тростянці, – Сибіга
- Російська атака на підприємство "Монделіс" у Тростянці Сумської області влучила в один із виробничих корпусів, але обійшлося без жертв.
- Завод є важливою частиною економіки України та США, надаючи робочі місця сотням українців і представляючи значну американську інвестицію в Україні.
Вночі 22 лютого під час масованої атаки на Україну Росія завдала удару по цивільному підприємству американської компанії "Монделіс". Бізнес розташований у Тростянці Сумської області.
Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.
Що відомо про атаку Росії на американський бізнес?
У ніч проти 22 лютого російська ракета влучила в один із виробничих приміщень американського цивільного підприємства "Монделіс" у Тростянці.
Ракета влучила в один з виробничих корпусів. На щастя, обійшлося без жертв,
– повідомив Сибіга.
Завод працює з 1990 року й випускає продукцію всесвітньо відомих брендів. Підприємство забезпечує робочими місцями сотні українців і робить вагомий внесок в економіку України та США.
Відомо, що саме цей бізнес став однією із перших масштабних інвестицій США в економіку незалежної України.
"Коли російські ракети влучають у такі об'єкти, вони націлені не лише на Україну. Вони націлені на американські бізнес-інтереси в Європі", – додав очільник МЗС.
Сибіга наголосив, що дипломатичний економічний діалог Штатів із Росією неможливий, якщо армія Кремля атакує американські виробничі потужності.
Цікаво! Компанія Mondelēz International – одна з найбільших у світі американських компаній, що виробляє харчові продукти, зокрема кондитерські вироби, печиво та снеки. Нині бізнес володіє брендами Oreo, Milka, Toblerone, Belvita, Dirol. Виробництво Mondelēz працює у 170 країнах. Штаб-квартира бізнесу розташовна в Чикаго.
Наслідки атаки по американському бізнесу в Україні: дивіться фото МЗС
Росія гатила по Україні вночі: що відомо?
В ніч на 22 лютого російські війська випустили на Україну 50 ракет та 297 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і безпілотників інших типів.
На Київщині внаслідок масованого обстрілу загинула одна людина та ще 6 отримали поранення. Крім того, влада фіксує руйнування у п'яти районах області. Мовиться про пошкодження цивільних будівель, авто, гаражів та складських й господарських приміщень
На Полтавщині працювали сили ППО. Внаслідок падінь уламків, пошкоджень зазнали паркани приватних домоволодінь. Постраждала від ворожих цілей і Кіровоградщина.
На Одещині та Миколаївщині ворог влучив у об'єкти енергетичної інфраструктури. Близько 16 тисяч споживачів у Миколаївській області залишились без світла.