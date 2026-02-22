Росія розтрощила американське підприємство "Монделіс" в Тростянці, – Сибіга

Вночі 22 лютого під час масованої атаки на Україну Росія завдала удару по цивільному підприємству американської компанії "Монделіс". Бізнес розташований у Тростянці Сумської області.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Що відомо про атаку Росії на американський бізнес?

У ніч проти 22 лютого російська ракета влучила в один із виробничих приміщень американського цивільного підприємства "Монделіс" у Тростянці.

Ракета влучила в один з виробничих корпусів. На щастя, обійшлося без жертв,

– повідомив Сибіга.

Завод працює з 1990 року й випускає продукцію всесвітньо відомих брендів. Підприємство забезпечує робочими місцями сотні українців і робить вагомий внесок в економіку України та США.

Відомо, що саме цей бізнес став однією із перших масштабних інвестицій США в економіку незалежної України.

"Коли російські ракети влучають у такі об'єкти, вони націлені не лише на Україну. Вони націлені на американські бізнес-інтереси в Європі", – додав очільник МЗС.

Сибіга наголосив, що дипломатичний економічний діалог Штатів із Росією неможливий, якщо армія Кремля атакує американські виробничі потужності.

Цікаво! Компанія Mondelēz International – одна з найбільших у світі американських компаній, що виробляє харчові продукти, зокрема кондитерські вироби, печиво та снеки. Нині бізнес володіє брендами Oreo, Milka, Toblerone, Belvita, Dirol. Виробництво Mondelēz працює у 170 країнах. Штаб-квартира бізнесу розташовна в Чикаго.

Наслідки атаки по американському бізнесу в Україні: дивіться фото МЗС

Росія гатила по Україні вночі: що відомо?