29 січня, 12:00
Українці б'ють рекорди: мережа АТБ заробила майже 300 мільярдів гривень за рік

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Товарообіг мережі АТБ у 2025 році склав 294,2 мільярди гривень, що на 18% більше ніж минулого року.
  • Група компаній АТБ сплатила 37,88 мільярдів гривень податків у 2025 році, що на 32,37% більше ніж попереднього року.

Одна з найпопулярніших мереж магазинів в Україні АТБ у 2025 році збільшила виторг на 18%. Також українці зробили мільярд покупок у цій мережі, що є абсолютним рекордом для вітчизняного ритейлу.

Як зріс виторг АТБ?

За результатами 2025 року товарообіг торговельної мережі АТБ становив 294,2 мільярди гривень (з ПДВ і акцизним податком), повідомили у заяві компанії.

Це на 18% перевищило показники попереднього року. Середній чек у мережі "АТБ-Маркет" минулого року становив понад 260 гривень.

Протягом одного року клієнти АТБ у різних куточках України зробили понад один мільярд покупок – це також є рекордним показником для вітчизняної  галузі продовольчого ритейлу. 

Скільки податків сплатила мережа?

Загальна сума сплачених групою компаній АТБ податків і зборів, включаючи  митні платежі та єдиний соціальний внесок, 2025 року становила 37,88 мільярдів гривень.  Цей показник на 32,37% перевищив обсяг сплачених податків попереднього року.

З цієї суми до державного бюджету пішло 25,06 мільярдів, до місцевих бюджетів – 8,37 мільярдів, а цільові державні фонди отримали 4,44 мільярди гривень.

Флагманське підприємство корпорації – торговельна мережа "АТБ-Маркет" протягом 2025-го сплатила податків і зборів на суму 30 мільярдів гривень.

