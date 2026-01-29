Українці б'ють рекорди: мережа АТБ заробила майже 300 мільярдів гривень за рік

Одна з найпопулярніших мереж магазинів в Україні АТБ у 2025 році збільшила виторг на 18%. Також українці зробили мільярд покупок у цій мережі, що є абсолютним рекордом для вітчизняного ритейлу.

Як зріс виторг АТБ?

За результатами 2025 року товарообіг торговельної мережі АТБ становив 294,2 мільярди гривень (з ПДВ і акцизним податком), повідомили у заяві компанії.

Дивіться також Порушення на мільйони та готель-привид: податкова перевірила відомий курорт Буковель

Це на 18% перевищило показники попереднього року. Середній чек у мережі "АТБ-Маркет" минулого року становив понад 260 гривень.

Протягом одного року клієнти АТБ у різних куточках України зробили понад один мільярд покупок – це також є рекордним показником для вітчизняної галузі продовольчого ритейлу.

Скільки податків сплатила мережа?

Загальна сума сплачених групою компаній АТБ податків і зборів, включаючи митні платежі та єдиний соціальний внесок, 2025 року становила 37,88 мільярдів гривень. Цей показник на 32,37% перевищив обсяг сплачених податків попереднього року.

З цієї суми до державного бюджету пішло 25,06 мільярдів, до місцевих бюджетів – 8,37 мільярдів, а цільові державні фонди отримали 4,44 мільярди гривень.

Флагманське підприємство корпорації – торговельна мережа "АТБ-Маркет" протягом 2025-го сплатила податків і зборів на суму 30 мільярдів гривень.

Новини українського бізнесу