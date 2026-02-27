Найгірші за 20 років продажі: російський "АвтоВАЗ" накрила глибока криза
- Продажі "АвтоВАЗ" у січні впали майже на 29% порівняно з минулим роком, до 19,7 тисячі машин.
- Компанія знизила ціни на деякі моделі, але водночас підвищила ціни на найпопулярніші авто.
Початок 2026 року виявився для російського авторинку провальним – у "АвтоВАЗ" не було таких малих продажів щонайменше 20 років. Компанія вдалася до радикальних заходів, знизивши ціни на авто, проте це не допомогло встояти перед кризою.
Як і чому впали продажі "АвтоВАЗ"?
За даними агентства "Автостат", у січні реєстрації легкових Lada просіли майже на 29% у порівнянні з минулим роком – до 19,7 тисячі машин, пише The Moscow Times.
Лютий теж не приніс полегшення. Через це компанія урізала місячний план продажів на 15% – до трохи більше ніж 20 тисяч автомобілів. У компанії все ж сподіваються, що в другій половині року продажі почнуть відновлюватися і вдасться хоча б повторити торішні показники.
Щоб подолати кризу, наприкінці грудня виробник знизив ціни на окремі моделі: Lada Aura подешевшала на 14% (до 2,25 мільйонів рублів), а Lada Largus – на 3,8% (до 1,59 мільйона рублів).
Водночас найпопулярніші авто навпаки подорожчали:
- Lada Granta додала 1,9% (850 тисяч рублів);
- Lada Iskra додала 1,8% (1,28 мільйона рублів);
- Niva Legend додала 1,8% (1,1 мільйона рублів);
- Niva Travel додала 1,9% (1,42 мільйона рублів);
Які ще проблеми має російський "АвтоВАЗ"?
Торік "АвтоВАЗ" знизив виробничий план на 2025 рік з 456 тисяч до 274 тисяч машин через обвал продажу Lada на 25%. Завод перейшов на 4-денний робочий тиждень, скоротив кількість змін з трьох до однієї та урізав зарплати робітникам з 70 тисяч до 40 тисяч рублів.
Продажі Lada за вісім місяців 2025 року знизилися на 24,9%, що пов'язано з високою ключовою ставкою, умовами автокредитування та демпінгом китайських автомобілів.
Російський ПАТ "КамАЗ" також зазнав чистих збитків понад 37 мільярдів рублів у 2025 році, що в 11 разів більше, ніж попереднього року. Криза у "КамАЗ" поглиблюється через високу ключову ставку, подорожчання кредитів, падіння тарифів на перевезення.