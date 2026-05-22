У Росії вибух банкрутств: чому підприємства масово зникають з ринку

У Росії фіксують помітне збільшення кількості банкрутств індивідуальних підприємців (ІП) або ФОП. Показники стрімко зросли на тлі зміни податкового навантаження та загального погіршення економічної ситуації.

Чому бізнес Росія банкрутує?

У першому кварталі 2026 року було зафіксовано 8 146 випадків банкрутства ІП (як ФОП в Україні). Це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише The Moscow Times.

Йдеться про підприємців із боргами понад 1 мільйон рублів, які через суд ініціюють процедуру визнання фінансової неспроможності. Така була динаміка в попередні роки:

ІП-банкрутства у I кварталі 2026 року: 8146

I квартал 2025 року: 3134

I квартал 2024 року: показник у рази нижчий

I квартал 2023 року: 2492

Таким чином, у порівнянні з 2024 роком кількість справ зросла у 2,6 раза, а відносно 2023-го – у 3,3 раза.

Усього за перші три місяці 2026 року через суд статус банкрута отримали 137 466 росіян, що означає зростання на 13,7% у річному вимірі.

Які причини називають експерти?

Зростання банкрутств пов’язують із кількома факторами.

Зростання числа банкрутств ІП – це закономірний результат підвищення податкового навантаження, падіння споживчого попиту та високої ключової ставки,

– каже керівник банкрутної практики юридичної групи “Гришин, Павлова та партнери” Максим Качнов.

Керуюча партнерка компанії Пугачова та партнери Тетяна Пугачова зазначає, що підприємці часто самі запускають процедуру. Вона додає, що реструктуризація застосовується рідко, а суди зазвичай переходять до реалізації майна.

У Росії, в принципі, процедура банкрутства завжди мала яскраво виражений "похоронний" характер. Тому випадки успішної реструктуризації вкрай рідкісні, тому що для цього потрібен економічно обґрунтований та здійсненний план виходу з кризи, який з урахуванням поточних економічних реалій практично нереалізований,

– сказав партнер колегії адвокатів Pen & Paper Сергій Учитель.

Таким чином російський ринок малого підприємництва демонструє зростання фінансового тиску: банкрутства ІП і громадян прискорюються, а інструменти відновлення бізнесу залишаються обмеженими.

