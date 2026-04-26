Відкриття бізнесу у Чехії: які переваги та нюанси у 2026 році

Наразі українці масово переїзджають за кордон. Чимало осіб працевлаштовуються в інших країнах чи навіть відкривають бізнес.

Що відомо про бізнес у Чехії?

Чому вигідно відкрити бізнес у Чехії та як саме це робиться, розповіли на Azola Legal.

Згідно з інформацією, переваги реєстрації бізнесу у Чехії:

престижна європейська юрисдикція;

доступ до європейського ринку, розвинена транспортна інфраструктура;

чеська бізнес-ліцензія дозволяє вести понад 80 видів діяльності;

широка мережа укладених договорів про уникнення подвійного оподаткування;

нерезидентні директори не зобов'язані отримувати дозвіл на роботу у Чехії;

власники чеської компанії можуть претендувати на отримання місцевого дозволу на проживання;

зареєструвати фірму в Чехії можна з мінімальним статутним капіталом;

немає вимог щодо резидентності директорів та акціонерів компаній;

реєстрація компанії в Чехії можлива віддалено (за довіреністю).

Зокрема для відкриття бізнесу у цій європейській країні слід досягти повноліття, бути дієздатною особою та не мати судимості. Про це пише MC.today.

Зауважте! Українцям додатково слід мати дозвіл на проживання або тимчасовий захист.

Найбільш поширеною формою бізнесу в Чехії є товариство з обмеженою відповідальністю. Для того, аби його зареєструвати, слід виконати такі дії:

ухвалити в нотаріуса установчий договір;

оформити юридичну адресу компанії;

отримати необхідні торговельні ліцензії;

відкрити тимчасовий рахунок для сплати внесків;

зареєструвати компанію в господарському реєстрі компетентного районного суду.

Якщо внесок менше ніж 20 тисяч крон, то рахунок можна не відкривати. Тоді потрібно сплатити гроші розпоряднику внесків.

Початковий капітал для відкриття бізнесу залежить від форми. Наприклад, для відкриття SPO (це аналог ТОВ) капітал має бути від 1 чеської крони. Стандартно використовується 100 тисяч чеських крон.

Водночас AS (акціонерне товариство) – вже залежить від типу компанії. Для публічної – потрібно 20 тисяч чеських крон, а для закритої – 2 мільйони крон.

Що відомо про податки у Чехії?

У Чехії підприємці мають платити податок на прибуток, який становить 19%, але інвестиційні фонди можуть використовувати спрощену систему та сплачувати тільки 5%.

Водночас основна ставка податку на додану вартість становить 21%. Але існують також й занижені ставки які можуть становити 15%, 10% або 0% – залежно від категорії товарів, які продає людина, чи послуг, які надає.

Також варто відзначити єдиний податок, який запровадили ще у 2021 році. Він містить у собі:

медичне страхування;

соціальне страхування;

податок на доходи, у єдиній формі у вигляді одного щомісячного відрахування.

Зверніть увагу! Після закінчення року підприємці повинні подати декларацію до Податкової інспекції про доходи фізичних осіб.

