Бізнес Актуальні новини Крах російського бізнесу: як Сбербанк, РЖД, "Роснафта" та інші втратили свої активи
3 лютого, 16:56
4

Крах російського бізнесу: як Сбербанк, РЖД, "Роснафта" та інші втратили свої активи

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Російські компанії, такі як "Лукойл", Сбербанк, ВТБ, та Альфа-банк, втратили свої міжнародні активи через санкції та продажі.
  • Державні корпорації, включаючи РЖД та "Росатом", також змушені були звільнити свої позиції на міжнародних ринках.

Російський бізнес поступово втрачає свої активи за кордоном. Випадок з продажем компанії “Лукойлу” не поодинокий, проте це стало найпоказовішим сигналом деградації міжнародного бізнесу Росії з початку повномасштабної війни проти України.

Який бізнес втратив свої активи за кордоном?

Втрати міжнародних активів фіксують системний провал амбіцій російського бізнесу, пише Служба зовнішньої розвідки.

Продаж "Лукойлом" компанії LUKOIL International GmbH, що володіє всіма його закордонними активами, став найпоказовішим. Закордонний портфель компанії, який оцінюють у 22 мільярди доларів, переходить до американського інвестфонду Carlyle Group, фактично завершуючи історію експансії російського приватного бізнесу за кордоном.

Проте цей крах не поодинокий:

  1. "Газпром" у 2022 році втратив Gazprom Germania за 8,4 мільярдів доларів, яку Німеччина спочатку передала під зовнішнє управління, а згодом націоналізувала. Польща позбавила концерн контролю над Europol Gaz, оператором польської ділянки газопроводу "Ямал – Європа".
  2. "Роснафта" у 2022 році втратила контроль над Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing із сумарною оцінкою близько 7 мільярдів доларів разом із частками в трьох німецьких НПЗ.
  3. "Новатек" був змушений розпрощатися з польськими активами Novatek Green Energy, які у 2025 році викупила компанія Barter.

Банківський сектор зазнав не менш руйнівних втрат:

  • Сбербанк продав або ліквідував усі європейські активи – від Швейцарії до Австрії, втратив банк в Україні та вийшов із Казахстану.
  • ВТБ після блокувальних санкцій США втратив контроль над підрозділами у Великій Британії, Німеччині та на Кіпрі.
  • Альфа-Банк залишився без Amsterdam Trade Bank у Нідерландах і без українського Sense Bank, націоналізованого у 2023 році.

Державні корпорації та промислові групи також змушені були згортати присутність: РЖД продала 75% у GEFCO, "Росатом" втратив фінський проєкт Hanhikivi-1 тощо.

Як занепадають різні галузі бізнесу й промисловість в Росії?

  • У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.

  • Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.

  • П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.