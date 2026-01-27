Рейтинг українських бізнесменів: хто потрапив до ТОП-10 лідерів 2025 року

В Україні є 67 тисяч власників компаній, бізнес яких має дохід від 10 млн грн та своєчасно подає фінансову звітність. У першу десятку лідерів потрапили власники таких відомих компаній, як ОККО, WOG, "КОМО" тощо.

Де в Україні найбільше бізнесменів та які їхні доходи?

Найбільше бізнесменів зосереджено у столиці – 22% від загальної кількості, пише Опендатабот.

До трійки лідерів також входять Дніпропетровщина (10%) та Львівщина (8%). Якщо додати ще Київщину та Одещину, то половина усіх бізнесменів країни зосереджена у цих 5 регіонах.

А ось найменша концентрація бізнесменів у прифронтових Миколаївській (1%), Луганській (0,7%) та Херсонській областях (0,6%).

Де найбільше бізнесменів / інфографіка Опендатабот

Аби потрапити у сотню лідерів українського бізнесу, треба мати дохід компаній понад 8,99 мільярдів. Проте 80% бізнесменів в Україні отримують менш як 100 мільйонів гривень на рік. Лише 2% бізнесменів мають дохід понад 1 мільярд – це 1 355 бізнесменів.

ТОП-10 українських бізнесменів 2025

До десятки найкращих підприємців за доходом компаній потрапили добре знайомі українцям імена.

Тримає лідерство Рінат Ахметов, його компанії разом отримують близько 565,7 мільярдів гривень доходу. Далі йде Віталій Антонов з реєстрацією у Швейцарії, який є власником мережі ОККО – його бізнеси загалом принесли 151,7 мільярд доходу.

На третьому – Юрій Косюк, власник мережі МХП, із доходом 110,6 мільярдів гривень. У десятці є також представники Ізраїлю, Кіпру, Монако.

Єдина жінка у топі – Світлана Івахів – власниця компаній WOG, "КОМО" та "Галичина". Вона посідає 9 місце з доходом 48,75 мільярдів.

Країни реєстрації бізнесменів / інфографіка Опендатабот

Загальний ТОП-10 виглядає так:

Ахметов Рінат Леонідович Антонов Віталій Борисович Косюк Юрій Анатолійович Вебер Арі Костельман Володимир Михайлович Веревський Андрій Михайлович Губський Андрій Іванович Порошенко Олексій Петрович Івахів Світлана Володимирівна Герега Олександр Володимирович

