"Ні" товарам зі США: Данія бойкотує американські бренди через погрози Трампа

Підхід Дональда Трампа до питання Гренландії збентежив багатьох людей по всій Європі. Наприклад, у Данії різко зросла кількість завантажень додатків, що індентифікують товари зі США.

Чому данці уникають товарів зі США?

У такий спосіб споживачі намагаються уникати американських брендів на полицях магазинів. Деталі повідомили в Bloomberg.

Дивіться також Гренландія – ключ до Арктики: чи готовий Трамп дійсно розколоти НАТО та воювати з Данією

Тепер данці все частіше звертаються до мобільних додатків, щоб сканувати товари щоденного вжитку й бойкотувати пов'язані зі США.

Кількість завантажень зросла після останніх погроз Трампа щодо захоплення Гренландії – частини Королівства Данія.

Застосунком №1 серед безкоштовних завантажень в Apple App Store країни є UdenUSA (у перекладі – "Без США").

Один із його творців, 21-річний Йонас Піппер називає додаток "зброєю у торговельній війні для споживачів", що дає можливість звичайним громадянам надіслати американцям "дуже крутий" сигнал.

Проте бойкот або ж хоча б визначення брендів можуть бути складним завданням. Наприклад, данський пивовар Carlsberg A/S розливає та розповсюджує продукти Coca-Cola Co. в країні.

До слова, це не перший випадок, коли споживачі за межами США намагаються бойкотувати американські товари, зокрема після оголошення Трампом введення мит 2 квітня 2025 року.

Наразі додаток UdenUSA доступний кількома мовами, як-от німецькою та англійською. Незабаром його можна буде завантажити на телефони Android.

Я не знаю, чи має Трамп iPhone. Але він міг би користуватися цим додатком, якби захотів,

– сказав Піппер про застосунок, що доступний навіть у США.

Цікаво! Інституційні інвестори в Данії також починають "відвертатися" від США. 20 січня AkademikerPension повідомив, що виходить з усіх своїх активів у вигляді американських державних облігацій.



Однак на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр фінансів США Скотт Бессент відкинув припущення, що Європа може колективно прийняти підхід "без США" на фінансових ринках. "Інвестиції Данії в американські казначейські облігації, як і сама Данія, не мають значення", – відверто заявив він.

Чому Трамп зробив крок назад у риториці?