"Ні" товарам зі США: Данія бойкотує американські бренди через погрози Трампа
- У Данії зросла кількість завантажень додатків для ідентифікації товарів зі США через погрози Трампа щодо Гренландії.
- Споживачі хочуть уникати американських брендів, називаючи це "зброєю у торговельній війні".
Підхід Дональда Трампа до питання Гренландії збентежив багатьох людей по всій Європі. Наприклад, у Данії різко зросла кількість завантажень додатків, що індентифікують товари зі США.
Чому данці уникають товарів зі США?
У такий спосіб споживачі намагаються уникати американських брендів на полицях магазинів. Деталі повідомили в Bloomberg.
Тепер данці все частіше звертаються до мобільних додатків, щоб сканувати товари щоденного вжитку й бойкотувати пов'язані зі США.
Кількість завантажень зросла після останніх погроз Трампа щодо захоплення Гренландії – частини Королівства Данія.
Застосунком №1 серед безкоштовних завантажень в Apple App Store країни є UdenUSA (у перекладі – "Без США").
Один із його творців, 21-річний Йонас Піппер називає додаток "зброєю у торговельній війні для споживачів", що дає можливість звичайним громадянам надіслати американцям "дуже крутий" сигнал.
Проте бойкот або ж хоча б визначення брендів можуть бути складним завданням. Наприклад, данський пивовар Carlsberg A/S розливає та розповсюджує продукти Coca-Cola Co. в країні.
До слова, це не перший випадок, коли споживачі за межами США намагаються бойкотувати американські товари, зокрема після оголошення Трампом введення мит 2 квітня 2025 року.
Наразі додаток UdenUSA доступний кількома мовами, як-от німецькою та англійською. Незабаром його можна буде завантажити на телефони Android.
Я не знаю, чи має Трамп iPhone. Але він міг би користуватися цим додатком, якби захотів,
– сказав Піппер про застосунок, що доступний навіть у США.
Цікаво! Інституційні інвестори в Данії також починають "відвертатися" від США. 20 січня AkademikerPension повідомив, що виходить з усіх своїх активів у вигляді американських державних облігацій.
Однак на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міністр фінансів США Скотт Бессент відкинув припущення, що Європа може колективно прийняти підхід "без США" на фінансових ринках. "Інвестиції Данії в американські казначейські облігації, як і сама Данія, не мають значення", – відверто заявив він.
Чому Трамп зробив крок назад у риториці?
Нагадаємо, на форумі в Давосі американський президент дещо "відступив" у питанні Гренландії, заявивши, що її силового захоплення не буде. У The New York Times розповіли про напружену 45-хвилинну телефонну розмову Трампа з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Вона відкинула пропозицію купівлі острова США ще у 2019 році.
Ексклюзивно для 24 Каналу політолог Володимир Фесенко припустив, що на зміну риторики Трампа вплинули тактика Європи, фондові ринки у США та внутрішньополітичні обставини, як-от думка американців. "Трамп змушений це брати до уваги. Особливо в контексті проміжних виборів в Конгрес, які відбудуться у листопаді", – додав експерт.