Бронювання перевізників: які транспортні компанії отримали статус "критичних"

У 2026 році бронь доступна лише тим підприємствам, які отримали статус критично важливих для економіки та оборони країни. Так, понад 600 транспортних компаній мають такий статус та можуть бронювати працівників.

Які компанії визнали критично важливими?

14 січня статус "критичних" надали ще 18 транспортним компанія, пише 24 Канал з посиланням на "Укртрансбезпеку".

Це означає, що вони мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту. До переліку додали:

ТОВ "ВІНТЕР ТРАНС"

АТ "КВК "РАПІД"

ТОВ "РІВНЕ-ТРАНС-ГРУП"

ТОВ "ШоуАрт"

ТОВ "АВТОПРОМСЕРВІС"

ТДВ "АТП 16363"

ТОВ "С ВК ТРАНС"

ТОВ "МАП ТРАНС"

ТОВ "ВЕЛТРАНС УКРАЇНА"

ТОВ "КОСМОС"

ТОВ "МІП ТРАНС"

ТОВ "Транспортна компанія Партнер"

ТОВ "ЛАКІТРАНС ЛТД"

ТОВ "ДС ІМПЕРІЯ-ТРАНС"

ПП "ТОПАЗ-ТРАНС"

ТОВ "МВ-ТРАНСБУД"

ТДВ "Ковельське АТП"

ПП "АТП АВТО ПЛЮС"

Станом на 14 січня 2916 року вже 681 підприємство отримали відповідний статус, розповіли в "Укртрансбезпеки".

Що відомо про мобілізацію в Україні та бронювання?