Зарплатні вимоги зростуть: скільки треба заробляти, щоб не втратити бронь у 2026 році

Для заброньованих від мобілізації працівників в Україні встановлений мінімальний розмір зарплати, у грудні 2025 році це 20 000 гривень. З січня ця норма зросте, через що деякі українці можуть втратити відстрочку.

Яка має бути зарплата для бронювання від мобілізації 2026?

Рівень мінімальної щомісячної зарплатні для оформлення броні залежить від мінімальної зарплати в Україні, пише 24 Канал з посиланням на "Бухгалтер 911".

Дивіться також Чи дозволяють релігійні переконання ухилятися від мобілізації

Ця сума дорівнює розміру 2,5 мінімалок в Україні (у 2025 році – 8 000 гривень × 2,5 = 20 000 гривень).

Відомо, що з 1 січня 2026 року рівень мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму зросте, тому для оформлення броні діятимуть нові умови:

Мінімалка зросте до 8 647 гривень ;

; Мінімум зарплати для отримання бронювання зросте до 21 617 гривень.

Важливо зазначити, що ця сума є нарахованою, тобто "брутто" зарплатою, і до неї можуть включатися не тільки оклад, а й інші виплати, що входять до складу заробітної плати. Недотримання цієї вимоги може призвести до анулювання бронювання.

Зауважте! Виплата зарплати за другу половину грудня в січні не впливає на показник мінімалки за грудень. Головне, щоб нарахована сума за грудень була не меншою за встановлений мінімум – 20 000 гривень.

Які нові правила бронювання діють в Україні?