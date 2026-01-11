Конкуренція та дефіцит навичок: які виклики для шукачів роботи у 2026 році

Ринок праці продовжує залишатися конкурентним. Лише в США з весни 2022 року кількість заявок на 1 вакансію подвоїлося. Знайти роботу стає важче через низку причин, зокрема через велику конкуренцію та прогалини у навичках.

Як ШІ допомагає знаходити роботу?

На першому місці з-поміж усіх перешкод, що заважають знайти роботу, майже дві третини опитаних людей назвали конкуренцію на ринку праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження linkedin.

Друге місце займає невпевненість в тому, чи підходить людина на посаду, а третє – прогалини у навичках.

Натомість рекрутери заявляють, що мають менше вакансій, а вимоги до кандидатів зростають.

66% рекрутерів повідомили, що за останній рік їм важче знайти кваліфікованих спеціалістів.

крім того, від них очікують швидшого закриття вакансії та пошук сильніших кандидатів, які не завжди можна помітити з першого погляду.

У дослідженні окреме місце надається штучному інтелекту, адже чимало рекрутерів під час підбору персоналу звертаюся саме до нього.

Відтак дві третини рекрутерів планують збільшити використання ШІ для попереднього відбору на співбесіди у 2026 році.

Натомість серед тих, хто шукає роботу, 81% вже використовує ШІ. А майже половина запевняє, що інструменти штучного інтелекту підвищують впевненість на співбесіді.

Які професії стануть потрібними у 2026 році?

За прогнозами World Economic Forum, на 2026 рік найбільше може зрости попит на такі професії:

Спеціалісти з даних (Big Data) – йдеться про аналіз даних та використання великих обсягів даних у роботі.

AI та Machine Learning спеціалісти – люди, які займаються розробкою та впровадженням систем штучного інтелекту.

FinTech інженери – фахівці у фінансових технологіях.

Розробники програмного забезпечення та додатків.

Інформаційні та кібербезпекові аналітики – попит на професію росте на тлі зростання кіберзагроз.

Екологічні та енергетичні інженери – фахівці, що пов'язані із "зеленою" трансформацією.

Натомість у США на 2026 рік до 5 найшвидше зростаючих професій, за даними linkedin, входять: інженери ШІ, консультанти та стратеги зі ШІ, фахівці з продажу новобудов, анотатори даних та дослідники штучного інтелекту/модельного навчання.

Чого чекати від ринку праці цьогоріч?