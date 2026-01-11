Конкуренція та дефіцит навичок: які виклики для шукачів роботи у 2026 році
- Зростає конкуренція на ринку праці, а рекрутери натрапляють на труднощі у пошуку кваліфікованих спеціалістів.
- Очікується, що у 2026 році зросте попит на спеціалістів з даних, AI та Machine Learning, FinTech інженерів, розробників програмного забезпечення та кібербезпекових аналітиків.
Ринок праці продовжує залишатися конкурентним. Лише в США з весни 2022 року кількість заявок на 1 вакансію подвоїлося. Знайти роботу стає важче через низку причин, зокрема через велику конкуренцію та прогалини у навичках.
Як ШІ допомагає знаходити роботу?
На першому місці з-поміж усіх перешкод, що заважають знайти роботу, майже дві третини опитаних людей назвали конкуренцію на ринку праці, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження linkedin.
Друге місце займає невпевненість в тому, чи підходить людина на посаду, а третє – прогалини у навичках.
Натомість рекрутери заявляють, що мають менше вакансій, а вимоги до кандидатів зростають.
- 66% рекрутерів повідомили, що за останній рік їм важче знайти кваліфікованих спеціалістів.
- крім того, від них очікують швидшого закриття вакансії та пошук сильніших кандидатів, які не завжди можна помітити з першого погляду.
У дослідженні окреме місце надається штучному інтелекту, адже чимало рекрутерів під час підбору персоналу звертаюся саме до нього.
Відтак дві третини рекрутерів планують збільшити використання ШІ для попереднього відбору на співбесіди у 2026 році.
Натомість серед тих, хто шукає роботу, 81% вже використовує ШІ. А майже половина запевняє, що інструменти штучного інтелекту підвищують впевненість на співбесіді.
Які професії стануть потрібними у 2026 році?
За прогнозами World Economic Forum, на 2026 рік найбільше може зрости попит на такі професії:
- Спеціалісти з даних (Big Data) – йдеться про аналіз даних та використання великих обсягів даних у роботі.
- AI та Machine Learning спеціалісти – люди, які займаються розробкою та впровадженням систем штучного інтелекту.
- FinTech інженери – фахівці у фінансових технологіях.
- Розробники програмного забезпечення та додатків.
- Інформаційні та кібербезпекові аналітики – попит на професію росте на тлі зростання кіберзагроз.
- Екологічні та енергетичні інженери – фахівці, що пов'язані із "зеленою" трансформацією.
Натомість у США на 2026 рік до 5 найшвидше зростаючих професій, за даними linkedin, входять: інженери ШІ, консультанти та стратеги зі ШІ, фахівці з продажу новобудов, анотатори даних та дослідники штучного інтелекту/модельного навчання.
Чого чекати від ринку праці цьогоріч?
У 2026 році очікується великий попит на професії, що пов'язані зі штучним інтелектом, кібербезпекою, хмарними технологіями та аналітикою даних, оскільки компанії активно інвестують у ці напрямки. Зростатиме також потреба у фахівцях з розробки додатків та інтеграції AI-рішень у бізнес-процеси.
Крім того, пропонують багато робочих місць в будівництві, охороні здоров'я, телемедицині та відновлюваній енергетиці. Попри все технології не можуть замінити фізичну працю та людський фактор.
Натомість на українському ринку праці залишається нестача багатьох кадрів. Роботодавці відчувають дефіцит не тільки IT-спеціалістів, а й робітників, технічних фахівців, менеджерів, продавців та водіїв. При цьому попит на розробників програмного забезпечення, маркетологів і аналітиків даних продовжує зростати.