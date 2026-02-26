Товар із "сюрпризом": мережа Comfy потрапила у скандал в соцмережах
- Клієнтка отримала товар з написом російською мовою.
- Comfy пообіцяли провести перевірку інциденту і надати зворотний зв’язок.
У соцмережі Threads "виплив" новий скандал за участі мережі магазинів техніки Comfy. Одна з клієнток отримала свій товар, на якому знайшла напис російською мовою.
Що відомо про скандал за участі Comfy?
Українка придбала в одному з магазинів мережі бездротовий зарядний пристрій, проте була обурена коли відкрила товар, стало відомо у Threads.
Виявилось, що на пристрої був надрукований напис російською "для бизнеса ЯндексGo" – застосунку російської компанії "Яндекс". Спроба звернутися до Comfy через коментарі у соцмережах провалилася, бо коментар не пройшов модерацію. Також, за словами клієнтки, після звернення до служби підтримки фідбеку вона не отримала.
Згодом у Comfy прокоментували інцидент, запитавши деталі покупки.
Проведемо перевірку та обов’язково повернемося зі зворотним зв’язком,
– пишуть у компанії.
Інші користувачі Threads припустили, що така ситуація могла бути випадковою. Країна виробник товару – Китай, тому під час відвантаження партії могли переплутати. Наступного дня українка прозвітувала про комунікацію з Comfy:
Інші скандали за участі відомих компаній
Мережа "Ябко" потрапила у скандал. Журналіст повідомив про заходи БЕБ на Львівщині, пов’язані з мережею, де могли вилучити контрабандну техніку на суму понад 100 мільйонів доларів. Компанія відповіла на звинувачення та заперечила їх.
Неодноразово Укрпошта потрапляла у скандал. Ігор Смілянський зазнав критики за коментар, в якому назвав "хворими" людей, що працюють за мінімальну зарплату, тоді як сам отримує 700 тисяч гривень на місяць.
До цього Укрпошту звинуватили в сексуалізації дітей через колаборацію з брендом одягу, що викликало обурення в мереж. пізніше гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський визнав помилку: співпрацю з брендом Rikky Hype припинено, а пост видалено.