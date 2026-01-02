Звільнення від податків – серед привілеїв: запрацював Defence City для оборонних компаній

Defence City працюватиме, як державна політика для розвитку оборонного виробництва в Україні, зокрема дронів. Одна компанія вже отримала статус резидента Defence City та здобула низку привілеїв, таких як звільнення від кількох податків.

Які привілеї дає Defence City бізнесу?

Міноборони надало статус резидента Defence City першій компанії, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Це одне з найбільших технологічних виробництв, зокрема дронів "Вампір", "Шрайків" та перехоплювачів "Шахедів".

Таким чином запрацював Defence City – системна державна політика зі створення сприятливих умов для масштабування оборонного виробництва, залучення інвестицій і розвитку українського ОПК.

Резиденти після долучення отримують деякі привілеї для розвитку виробництва:

звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування коштів у розвиток;

звільнення від земельного, майнового та екологічного податків;

спрощені митні процедури;

спеціальні гарантії захисту інформації та конфіденційності підприємства під час дії режиму;

державну підтримку релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей у разі необхідності.

Як підприємству ОПК стати резидентом Defence City?

Затверджена Урядом процедура передбачає подання до Міноборони заяви про надання статусу резидента Defence City та пакета документів, зокрема:

Звіту про відповідність вимогам законодавства, фінансової та аудиторської звітності; Інформації про участь у виконанні державних оборонних контрактів.

Документи подаються або в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису – на адресу admou@post.mil.gov.ua, або в паперовій формі – поштою за адресою 03168, м. Київ, проспект Повітряних сил України, 6.

За результатами опрацювання поданих документів Міноборони ухвалює рішення щодо надання або відмови у наданні статусу резидента, або повернення заяви без розгляду. У разі позитивного рішення – інформація про резидента вноситься до реєстру Defence City.

Що відомо про виробництво та експорт зброї в Україні