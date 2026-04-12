Монетизація TikTok: ключові правила, як і скільки можна заробити в Україні

Монетизація TikTok має свої правила й особливості. Зокрема оплата за перегляди для українських авторів поки недоступна, однак вони можуть заробляти на платформі через інші способи – наприклад, рекламу чи спонсорство.

Як заробляти в TikTok?

Про те, чи можуть українці отримувати дохід від сторінки в TikTok, йдеться на ресурсі OMG agency.

Перше, що потрібно знати – платформа платить за перегляди. Так, автор контенту може отримати 0,02 – 0,04 долара за 1 тисячу переглядів.

Зауважте! За 500 тисяч переглядів можна отримати 15 доларів.

Якщо ж знайти партнерів – дохід значно збільшиться. Автор роликів чи трансляцій може отримати додаткових 500 – 1 000 доларів за рекламний/спонсорський матеріал.

Прямі ефіри. Їх можна проводити, якщо акаунт має від 1 тисячі підписників. Коли автор виходить в ефір, йому дарують подарунки, які потім конвертують у монети. Завдяки онлайн формату ці віртуальні гроші можна перевести на PayPal. Однак варто пам'ятати, що є ліміт на виведення коштів. Мінімальна сума на день – 50 доларів, максимальна – 1 тисяча доларів. Якщо ж автор має більше тисячі доларів, то гроші можна переводити частинами в різні дні.

Просування пісень. За допомогою програми TikTok PlaylistPush можна отримати до 250 доларів за відео. Так, компанії звукозапису часто шукають користувачів платформи, які згодні використати нові треки своїх відео. Точна сума доходу залежить від кількості переглядів такого відео. А долучитися до ініціативи можна через подання заявки, як користувача TikTok.

Нагороди TikTok. Це ще один спосіб заробітку на платформі через так звану рекламу. От тільки в цьому варіанті вам потрібно буде рекомендувати застосунок друзям. Працює це через програму TikTok Rewards. Користувачеві потрібно скопіювати й надіслати друзям унікальне реферальне покликання зі свого профілю. Якщо близькі чи рідні доєднаються саме за цим лінком, то користувач отримає нагороду.

Просування бренду. Так, через власні відео та контент можна продавати товари, рекламувати свій же бізнес чи керувати власним брендом. Є можливість зняти відео й під час публікації прикріпити до нього покликання на сам товар. Зокрема рекламувати речі можна через прямі трансляції.

Зокрема на ресурсі SendPulse рекомендують стати амбасадором бренду, Такий спосіб заробітку підійде початковим блогерам або навпаки досвідченим із великою аудиторією. Найважливіше – цільова аудиторія, з якою ви працюєте та ніша. Зокрема йдеться не про пряму рекламу, а про привернення уваги користувачів для збільшення лояльності до товару.

Також можна брати участь у челенджах. Хоча пропозицій та варіантів багато, заробити на такій ідеї можна лише якщо акаунт має від 10 тисяч підписників.

Хто може отримати монетизацію з TikTok і скільки платять?

Існують вимоги до авторів контенту, на основі яких платформа платитиме за успішність та перегляди. Так, потрібно:

встановити Creator Fund;

бути старше 18 років;

мати більше 10 тисяч підписників;

мати понад 100 тисяч переглядів протягом останнього місяця.

Зверніть увагу! Ця програма поки не доступна в Україні, але працює для блогерів США, Великобританії, Італії, Іспанії та Німеччини. Українцям можна почати заробляти з партнерських програм, реклами та спонсорства.

Щодо суми заробітку. Передусім треба врахувати, що платформа має велику пропозицію і за перегляди платять не надто багато (15 доларів за 50 тисяч переглядів). Щодо інших варіантів – усе залежить від контенту й автора.

Відомо, що попри те, що в Україні немає прямої монетизації, є успішні приклади, як українці заробляють на платформі.

Катерина Мигович (@kate.myhovych) має від 4 тисяч гривень за рекламне відео та має контракт з Metro, де суми за відео ще більші. Аля Гринь (@alya_gryn) також заробляє з реклами. Одне їх відео коштує близько 3 500 тисячі гривень. Зокрема дівчина має постійні угоди з виробниками та ритейлерами.

Водночас, як пише duflu.org.ua, блогерство в Україні є доволі прибутковим. А найкраще працює формула, коли автор правильно обирає нішу та регулярно працює з контентом, тоді прибутки можуть бути мільйонними.

Зокрема алгоритми 2026 року показують, що дописи блогерів, які матимуть успіх – це AІ-генерований контент із власною ідентичністю. Тобто, окрім публікації, потрібно ще бути активним у коментарях, створювати опитування та показувати справжність.

Що ще потрібно знати про монетизацію?