Перші гроші вже на картках: як держава підтримує ФОПів під час складної зими

Під час складної зими ФОПи 2 – 3 групи, які працюють у соціально важливих сферах, можуть отримати одноразову грошову допомогу від держави. Кошти спрямовують на забезпечення енергостійкості.

Яку допомогу може отримати бізнес?

Станом на середу, 11 лютого, понад 20 тисяч підприємців подали заяви, і перші гроші – вже на рахунках. Деталі розповіли в Дії.

Програма працює для малого й середнього бізнесу з найманими працівниками, зареєстрованого до 1 грудня 2025 року.

За гроші можна придбати генератор, пальне, обладнання для автономного живлення, сонячні панелі або оплатити електроенергію.

Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників:

1 працівник – 7 500 гривень;

2 працівники – 9 000 гривень;

3 працівники – 10 500 гривень;

4 працівники – 12 000 гривень;

5 працівників – 13 500 гривень;

6 і більше працівників – 15 000 гривень.

Як подати заяву на допомогу ФОПам?

Отримати послугу можна онлайн – до 31 березня. Для цього натисніть "Подати заяву" на порталі Дія за посиланням, після чого авторизуйтесь або зареєструйтесь у кабінеті громадянина.

Перевірте дані про себе та зазначте, на що плануєте витратити допомогу. Потім оберіть або відкрийте Дія.Картку.

Останній крок – перегляньте дані заяви та підпишіть її. Після отримання коштів можете витратити їх на обрані категорії.

Зверніть увагу! Серед умов – відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ за найманих працівників станом на 26 січня 2026. Основний КВЕД має належати до дозволених за переліком.

Як ще підтримують бізнес взимку?