Чи можна бути ФОПом та працювати на звичайні роботі

Чимало українців стали чи продовжують ставати фізичним особам-підприємцями. Однак виникає питання – чи може така людина працювати на звичайній роботі та отримувати зарплату.

Чи може ФОП працювати на звичайній роботі?

Згідно з правилами законодавства, особа може працювати на умовах трудового договору в компанії й паралельно здійснювати діяльність як ФОП у вільний від основної роботи час, про що йдеться на сайті Центру підтримки підприємства.

ФОП – це самостійна господарська діяльність. Водночас найманий працівник – це фізична особа, яка виконує трудову функцію згідно з трудовим договором.

Трудовий договір укладається з фізичною особою, а не з ФОПом, тому ніяких суперечностей не виникає, якщо людина одночасно є ФОП і отримує зарплатню на роботі,

– пояснили українцям.

На сайті Taxer зокрема навели приклад: звичайна фізична особа відкрила ФОП та надає бухгалтерські послуги. Згодом цій людині запропонували працевлаштуватися на підприємство як найманому працівнику по трудовому договору.

Таким чином, українець або українка може працювати в компанії на посаді бухгалтера по трудовому договору. А вже після роботи – займатися своєю діяльністю вже як ФОП.

Водночас повідомляти роботодавця про свій ФОП не потрібно. Згідно з інформацією, такого обов’язку у людини немає.

Водночас роботодавець може дізнатися, що його працівник є ФОПом. Для цього достатньо ввести ІПН у реєстр юридичних осіб та ФОП.

Важливо! Не можна бути найманим працівником (за трудовим договором) у якійсь компанії та одночасно надавати їй послуги як ФОП.

Що ще слід знати підприємцям в Україні?

Нагадаємо, що ідея щодо запровадження ПДВ для ФОПів наразі не вирішена – вона перебуває на стадії обговорення. Зокрема Юлія Свириденко повідомляла, що Міжнародний валютний фонд із розумінням поставився до чутливості цього питання в Україні.

Київ планує й надалі працювати разом з МВФ над необхідними рішеннями. Очікується, що будуть опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення частини бюджету на 2027 рік.