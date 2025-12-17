Укр Рус
Відомий режисер і творець "Аватара" офіційно став мільярдером
17 грудня, 09:33
Відомий режисер і творець "Аватара" офіційно став мільярдером

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Джеймс Кемерон став мільярдером з особистим капіталом у 1,1 мільярда доларів, завдяки успіху фільмів "Аватар".
  • Фільми Кемерона, включаючи "Термінатор", "Чужі", "Титанік" та "Аватар", заробили майже 9 мільярдів доларів у світовому прокаті.

Джеймс Кемерон офіційно став мільярдером за кілька днів до виходу в кінотеатрах його фільму "Аватар: Вогонь і попіл". Зараз список кінематографістів, які досягли статусу мільярдера, досить короткий і не перевищує 10 осіб.

Які статки має Джеймс Кемерон?

Особистий капітал відомого режисера оцінюють в 1,1 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Він увійшов до списку мільярдерів за кілька днів до виходу третього фільму у блокбастері "Аватар", який включає "Аватар" 2009 року (найкасовіший фільм усіх часів із 2,9 мільярдами доларів) та "Аватар: Шлях води" 2022 року (третій найкасовіший фільм усіх часів із 2,3 мільярдами доларів).

Починаючи з 1980-х років з "Термінатора" та "Чужих" і продовжуючи "Титаніком" та "Аватар", фільми Кемерона разом заробили майже 9 мільярдів доларів у світовому прокаті, а його частка в цих доходах становить основну частину особистого капіталу.

Це ставить Кемерона в надзвичайно короткий список кінематографістів, які досягли статусу мільярдера, включаючи:

  • Джорджа Лукаса;
  • Стівена Спілберга;
  • Пітера Джексона;
  • Тайлера Перрі.

Forbes оцінює, що Кемерон може заробити щонайменше 200 мільйонів доларів на "Аватар: Вогонь і попіл", якщо фільм виправдає високі очікування щодо касових зборів.

Новини про світових мільярдерів

  • Ілон Маск встановив новий рекорд, маючи статки понад 600 мільярдів доларів, завдяки зростанню акцій SpaceX, де він володіє 42% акцій. Маск також має значні частки в Tesla і xAI Holdings, що значно збільшили його капітал, наближаючи його до статусу першого в світі трильйонера.

  • У 2025 році кількість мільярдерів зросла на 8,8%, досягнувши майже 3 000 осіб, завдяки бізнес-інноваціям та успадкуванню майна. Статки мільярдерів, які інвестували в технологічний сектор, зросли на 23,8%, а у фінансових послугах на 17%, зумовлене відновленням криптовалюти.

  • Дональд Трамп-молодший збільшив свої статки в шість разів за рік, досягнувши 300 мільйонів доларів, завдяки криптовалютному бізнесу.

  • А Ерік Трамп значно збільшив свої статки через інвестиції у криптовалюту, зокрема в компанії American Bitcoin і World Liberty Financial. Його статки оцінюються в 750 мільйонів доларів, і він продовжує отримувати прибуток від нових ліцензійних угод з різних країн, включаючи Дубай і Саудівську Аравію.