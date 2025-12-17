Відомий режисер і творець "Аватара" офіційно став мільярдером
- Джеймс Кемерон став мільярдером з особистим капіталом у 1,1 мільярда доларів, завдяки успіху фільмів "Аватар".
- Фільми Кемерона, включаючи "Термінатор", "Чужі", "Титанік" та "Аватар", заробили майже 9 мільярдів доларів у світовому прокаті.
Джеймс Кемерон офіційно став мільярдером за кілька днів до виходу в кінотеатрах його фільму "Аватар: Вогонь і попіл". Зараз список кінематографістів, які досягли статусу мільярдера, досить короткий і не перевищує 10 осіб.
Які статки має Джеймс Кемерон?
Особистий капітал відомого режисера оцінюють в 1,1 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
Він увійшов до списку мільярдерів за кілька днів до виходу третього фільму у блокбастері "Аватар", який включає "Аватар" 2009 року (найкасовіший фільм усіх часів із 2,9 мільярдами доларів) та "Аватар: Шлях води" 2022 року (третій найкасовіший фільм усіх часів із 2,3 мільярдами доларів).
Починаючи з 1980-х років з "Термінатора" та "Чужих" і продовжуючи "Титаніком" та "Аватар", фільми Кемерона разом заробили майже 9 мільярдів доларів у світовому прокаті, а його частка в цих доходах становить основну частину особистого капіталу.
Це ставить Кемерона в надзвичайно короткий список кінематографістів, які досягли статусу мільярдера, включаючи:
- Джорджа Лукаса;
- Стівена Спілберга;
- Пітера Джексона;
- Тайлера Перрі.
Forbes оцінює, що Кемерон може заробити щонайменше 200 мільйонів доларів на "Аватар: Вогонь і попіл", якщо фільм виправдає високі очікування щодо касових зборів.
