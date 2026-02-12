Бізнес отримав перші дозволи на експорт зброї: які можливості є в України
- Україна відновила експорт озброєння, і підприємства отримали перші дозволи на продаж контрольованих товарів.
- Виробничі спроможності українського ОПК перевищують 55 мільярдів доларів, що дозволяє розширити міжнародне партнерство та залучати інвестиції.
Днями Україна відновила експорт озброєння, а підприємства отримали перші дозволи на продаж контрольованих товарів. Відомо, що сьогодні виробничі спроможності українського ОПК перевищують 55 мільярдів доларів.
Що відомо про дозволи на експорт зброї?
Контрольований експорт озброєння відкриває шлях до нових безпекових альянсів та розширення міжнародного партнерства, розповів секретар РНБО Рустем Умєров.
Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання. Завдяки цьому українські підприємства отримали перші дозволи на експорт зброї.
Сьогодні виробничі спроможності українського ОПК перевищують 55 мільярдів доларів. У сферах БпЛА, РЕБ і розвідки наші можливості вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії,
– розповів Умєров.
Куди і яку зброю експортуватиме Україна?
Україна планує експортувати зброю власного виробництва за трьома основними напрямками: в Європу, США та на Близький Схід.
Зараз індустрія відновлюється, зокрема українські технології використовують для виробництва дронів у Німеччині та Великій Британії. До 2026 року в Європі відкриють 10 експортних центрів.
Європейські країни зацікавлені в українській зброї. Це Данія, Норвегія, Німеччина, Велика Британія та Литва. Їм потрібні дрони-перехоплювачі. Та й загалом будь-які технології, які можуть дешево збивати російські "Шахеди". Також потрібні РЕБи, РЕРи – установки, які можуть виявити та глушити ворожі дрони.
Виробники дронів кажуть, що пріоритет в експорті надаватимуть тим країнам, які підписали оборонні договори з Києвом. Все більше партнерів України укладають угоди про спільне виробництво озброєнь.