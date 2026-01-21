Гірничий гігант Ferrexpo зупиняє роботу через проблеми з електроенергією

Росія регулярно б’є по українській енергетиці, що вплинуло на роботу багатьох компаній, зокрема й Ferrexpo. Одна з найбільших видобувних груп України повідомила про проблеми та тимчасово зупиняє роботу.

Що відомо про проблеми Ferrexpo зі світлом?

Постачання електроенергії для підприємств компанії знову постраждало, повідомили 20 січня у заяві Ferrexpo.

Через це вирішили тимчасово призупинити роботу, доки не буде забезпечено стабільне постачання електроенергії в необхідних обсягах. Частину працівників відправлять у неоплачувану відпустку.

Повідомлень про смертельні випадки чи травми серед працівників не надходило, а операційним активам Ferrexpo не було завдано шкоди,

– повідомили у компанії.

До слова, у листопаді Ferrexpo також зупиняла виробництво та експорт через порушення постачання електроенергії внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів на Полтавщині.

Тоді мова йшла про Єристівський та Полтавський гірничо-збагачувальні комбінати. Уранці 8 листопада ракети вразили цілі з передачі енергії в Горішніх Плавнях – місті, де розташована компанія Ferrexpo, та у більшому промисловому місті Кременчук, що знаходиться неподалік.

Цікаво! Ferrexpo виробляє та експортує залізорудну продукцію на сталеливарні заводи по всьому світу, що дозволяє їм скорочувати викиди вуглецю та підвищувати продуктивність. Штаб-квартира групи знаходиться у Швейцарії, активи – в Україні.

Що відомо про ситуацію в енергетиці та надзвичайний стан?