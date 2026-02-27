Ракетний удар по фабриці Philip Morris: компанія нарахувала збитків на мільйони доларів

У січні Росія вдарила ракетою по фабриці Philip Morris в Харкові, зруйнувавши склад сировини. Працівників на фабриці не було, проте виробник сигарет підрахував збитки.

Які збитки Philip Morris після удару по Харкову?

Попередньо, втрати від ракетного удару по складу "Філіп Морріс Україна" складають 16 мільйонів доларів, пише Forbes.

Під час атаки, яка сталася у ніч на 30 січня 2026 року, ніхто не постраждав, за даними компанії. На момент обстрілу на об’єкті залишалася лише охорона, проте вони перебували в укритті. Відбудову в компанії поки не планують.

Питання відбудови буде на часі, коли ситуація стабілізується і не буде ризиків ні для бізнесу, ні для людей,

– зазначив фіндиректор Сергій Кальнооченко.

Чи працювала харківська фабрика?

Харківська фабрика Philip Morris в Україні залишається зупиненою з 24 лютого 2022 року, пише 24 Канал .

2024 року компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 працівників харківської фабрики.

До слова, майже половина опитаних компаній України, а саме 47% не очікують завершення війни у 2026 році. Водночас 24% вважають, що бойові дії можуть завершитись цього року, а 29% не можуть відповісти на це питання. Стало відомо, чи залишаться компанії в Україні при такому розвитку подій:

Три чверті, а саме 76% членських компаній Європейської Бізнес Асоціації продовжать працювати в Україні, незалежно від того, чи завершиться війна цього року.

Ще 14% поки не мають однозначної відповіді.

10% припускають, що в разі продовження бойових дій можуть переглянути свою присутність на українському ринку.

