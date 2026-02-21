Не викидайте чек після покупки: як перевірити його онлайн і навіщо це робити

Фіскальний чек – це документ, який покупець отримує під час оплати товару чи послуги. Він потрібен для захисту прав споживача, забезпечення прозорості роботи бізнесу та контролю за сплатою податків.

Навіщо потрібен фіскальний чек?

Закон зобов'язує кожен суб'єкт господарювання, що здійснює розрахункові операції, видавати фіскальний чек. Деталі пояснили в Державній податковій службі України.

Тепер чеки в Україні формують не лише традиційні касові апарати (РРО), а й програмні (ПРРО), які працюють на планшеті, смартфоні чи комп'ютері. Після оплати підприємець може надіслати електронний чек на e-mail або запропонувати покупцеві просканувати QR-код.

Чек – це про довіру. Видаючи чек, підприємець демонструє чесність і відкритість. А покупець, перевіряючи його, бере участь у боротьбі за прозорий бізнес,

– наголосили в ДПС.

Там закликають зберігати фіскальні чеки після покупок – особливо коли йдеться про техніку, гарантійні товари або можливе повернення.

У разі виникнення проблем він дозволяє реалізувати права споживача, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів".

Як перевірити свій чек онлайн?

Цікаво, що перевірити справжність свого чека може будь-хто. Для цього вебпортал податкової пропонує зручний інструмент.

Покупцеві потрібно знайти на документі та ввести у форму реєстру "Пошук фіскального чека" таку інформацію:

номер фіскального чека;

фіскальний номер РРО або ПРРО;

дата та час покупки.

Зверніть увагу! Видані традиційними РРО чеки оприлюднюють не пізніше наступного робочого дня.

Що ще варто знати про чеки в Україні?