Стартує з 1 січня: для українців введуть нове правило, за невиконання буде штраф
- З 1 січня 2026 року українські підприємці будуть працювати, враховуючи нове правило.
- Виняток зроблено для підприємців на прифронтових територіях, а за порушення правила передбачені штрафи у розмірі 8 500 гривень.
Нове правило стосується українців, які продають свою продукцію – ФОПів, фермерів, торговців. Виняток зробили для підприємців на прифронтових територіях.
Яке нове правило для підприємців діятиме?
З 1 січня 2026 року розширюється перелік підприємців, які зобов'язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків (встановлення платіжних терміналів), пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.
З нового року вимога поширюється на такі категорії торговців:
- ФОП 1-ї групи єдиного податку;
- торговці, які продають через торгові автомати (кава, снеки тощо);
- торговці, які здійснюють виїзну торгівлю: з лотків на вулиці, автомобілів, на ярмарках, ринках, виставках;
- продавці власноруч вирощеної продукції (садівники, пасічники, фермери).
Проте є альтернативи терміналу: вимога може бути виконана не лише за допомогою класичного POS-терміналу, але й за допомогою інших електронних засобів, зокрема, мобільного еквайрингу (технологія Tap to Phone) або програмних терміналів у смартфоні.
Обов'язок не поширюється на підприємців, які працюють на територіях, де ведуться бойові дії, тимчасово окупованих, заблокованих або де деокупація відбулася менш як три місяці тому.
За відсутність терміналів передбачені штрафні санкції у розмірі 8 500 гривень. Щоб уникнути санкцій, підприємців попередили заздалегідь, щоб вони встигли підготуватися до змін.
Які правила для ФОПів діють в Україні?
У 2025 році податкова провела 6 041 перевірку ФОПів, що на 12% більше, ніж торік, а загальна сума донарахувань склала 5,98 мільярдів гривень. Черкащина лідирує за сумами донарахувань зобов’язань, з яких 72% припадає на штрафи.
Запровадження ПДВ для ФОПів обговорюється як стратегічний напрям податкової реформи і потребує тривалої підготовки. Реалістичний сценарій передбачає поступове запровадження з розробкою законодавства у 2026 – 2027 роках і повноцінним запуском у 2030 році.
З 2026 року мінімальна зарплата становитиме 8 647 гривень, а прожитковий мінімум – 3 328 гривень, що вплине на податкове навантаження для ФОПів I – III груп. Для ФОПів I групи єдиний податок складе 328 гривень, для II групи ФОП – 1 729,40 гривні, а для III групи ФОП – 3% або 5% від доходу.