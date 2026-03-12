Одна помилка – і штраф: що ФОПам варто знати про ліміт доходу і як його рахувати
- ФОП на спрощеній системі оподаткування повинні слідкувати за річними лімітами доходу, які відрізняються для кожної групи.
- Перевищення ліміту доходу призводить до сплати 15% податку з перевищення, можливого переведення на іншу групу або загальну систему.
Фізичним особам-підприємцям, які працюють на спрощеній системі, варто уважно стежити за своїми доходами, він залежить від групи. Якщо перевищити ліміт, то вас можуть позбавити “спрощенки” і оштрафувати.
Які ліміти для ФОП в Україні?
Для кожної групи єдиного податку встановлені чіткі річні обмеження, пишуть "Новини. LIVE".
За правилами Податкового кодексу, у 2026 році діють такі граничні суми доходу:
- ФОП 1 групи – до 1 444 049 гривень на рік;
- ФОП 2 групи – до 7 211 598 гривень;
- ФОП 3 групи – до 10 091 049 гривень.
Якщо підприємець заробляє більше дозволеного, доведеться заплатити 15% податку з суми перевищення. Крім того, ФОП можуть перевести на іншу групу або взагалі на загальну систему оподаткування.
Яка помилка може коштувати грошей ФОП?
Чимало підприємців впевнені: якщо перейти на іншу групу єдиного податку протягом року, ліміт доходу нібито починається "з чистого аркуша". Але це не так.
Наприклад, підприємець працював на 1 групі з початку року, а з квітня вирішив перейти на 2 групу, щоб розширити діяльність. Це не означає, що з нового кварталу він може заробити ще повний ліміт другої групи.
Насправді всі доходи за рік підсумовуються, незалежно від того, на якій групі ФОП перебував у різні періоди.
Під час подання декларації ФОП зобов’язаний вказати весь дохід за рік, підсумувавши заробіток за всі місяці та за всі групи, на яких працював. Головне правило – фінальна сума не має перевищувати ліміт тієї групи, на якій підприємець перебував станом на 31 грудня.
Що треба знати про реєстрацію та ведення ФОП в Україні?
ФОПи, які втратили бізнес через війну, можуть подати заяву на відшкодування збитків через нову категорію заяв A3.5 на порталі Дія. Заявки перевірятимуться та розглядатимуться компенсаційною комісією для визначення можливого розміру виплат.
Зареєструвати ФОП онлайн можна через портал Дія, формування заяви потребуватиме до 10 хвилин вашого часу. Послуга є безплатною; під час заповнення форми майбутній підприємець має обрати КВЕДи та тип оподаткування.
Українські підприємці можуть змінити групу ФОП онлайн через "Дію" або офлайн через ЦНАП. Заяву на зміну групи ФОП необхідно подати не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового кварталу.
Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати до 1 мільйона гривень гранту від держави на бізнес. Наступний етап прийняття заявок триватиме до 22 березня; рішення ухвалюють після оцінки бізнес-плану, співбесіди та перевірки ділової репутації в уповноваженому банку.