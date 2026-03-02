Тисячі ФОПів масово реєструють на один номер телефону: де використовують таку схему

В Україні тисячі ФОПів та компаній користуються одними й тими самими телефонами під час реєстрації бізнесу. Це масове явище в Україні, яке найчастіше зустрічається у сфері торгівлі.

Скільки масових номерів серед ФОПів є в Україні?

За даними Єдиного держреєстру, понад 3,3 тисячі номерів одночасно "закріплені" щонайменше за п’ятьма ФОПами, пише Опендатабот.

Серед компаній таких контактів ще більше – 8,9 тисячі. А більше ніж 3 тисячі номерів узагалі універсальні: ними користуються і щонайменше п’ять компаній, і п’ять підприємців одночасно.

Якщо один і той самий телефон вказують п’ять і більше ФОПів – його вважають масовим. Абсолютний рекорд – номер, до якого "прив’язані" 1 549 активних ФОПів. Друге місце – 786 підприємців, третє – 773. Фактично один контакт може об’єднувати сотні формально незалежних бізнесів:

Найчастіше такі контакти використовують у роздрібній торгівлі – 2 013 номерів.

У гуртовій торгівлі їх 963, в ІТ – 922, у сфері HoReCa – 787, у нерухомості – 617.

І це без урахування того, що один номер може одночасно фігурувати в різних сферах бізнесу.

Де найбільше масових номерів у ФОП / інфографіка Опендатабот

До слова, за 11 місяців 2025 року в Україні закрилось понад 250 тисяч ФОПів, а кожен восьмий із них – працював у Києві.

Цікаво, що майже половина закриттів припадає на нішу торгівлі, зокрема третина – на роздрібну торгівлю (77 705). У середньому такі бізнеси існують менш як 3 роки.

Ще 16 909 ФОПів припинили свою роботу у сфері гуртової торгівлі – середня тривалість їхньої діяльності лише незначно перевищує рік.

З великим відривом другими за кількістю закриттів стали айтівці – 28 668 або кожен дев'ятий підприємець, що закрився торік. Водночас вони належать до так званих підприємців-"довгожителів" – 3 роки 11 місяців.

