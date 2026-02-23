Планує більшу зарплату: Смілянський розповів, куди поїде після звільнення з Укрпошти
- Ігор Смілянський планує залишити посаду гендиректора Укрпошти після завершення воєнного стану в Україні.
- Після звільнення він очікує отримувати вищу зарплату, ніж його поточний майже 1 мільйон гривень на місяць.
Контракт гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського пов’язаний з воєнним станом в Україні, тому він впевнений що після його завершення залишить посаду. Також Смілянський планує отримувати вищу зарплату.
Що робитиме Смілянський після звільнення з Укрпошти?
Керівник Укрпошти Ігор Смілянський в етері "5 каналу" поділився планами на час після завершення своєї каденції.
Дивіться також Знищені відділення та загиблі працівники: скільки Укрпошта втратила через війну
Він розповів, зокрема, що планує поїхати до Одеси та просто відпочити.
У мене є мрія – коли закінчиться війна, я піду із цієї посади, піду на пляж, я виключу телефон, сяду біля моря у своїй рідній Одесі, буду їсти бички й тюльку. І пригадувати все те, що ви мені писали,
– сказав топменеджер.
Також він уточнив, що його контракт із компанією діє до завершення воєнного стану і ще 90 днів після цього. Після спливу цього терміну, запевнив Смілянський, він піде з посади.
Він також запевнив, що після "Укрпошти" у нього буде робота з вищою зарплатою, ніж зараз.
Яка зарплата на Укрпошті в Ігоря Смілянського?
Місячна зарплата Смілянського становить близько 970 тисяч гривень або приблизно 15 тисяч євро. Про це він розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.
За минулий рік топменеджер заробив 11,7 мільйонів гривень без вирахування податків. За його словами, розмір зарплати не викликає в нього дискомфорту.
Смілянський зазначив, що до переходу на державну службу заробляв значно більше – близько 50 тисяч доларів щомісяця. Нині ж, каже посадовець, він працює в Укрпошті не через гроші, а щоб довести реформи до кінця.
Останні новини Укрпошти
Укрпошта може бронювати 100% своїх працівників через контракт з Міноборони. Відділення Укрпошти регулярно підпалюють через їхню роль у розповсюдженні повісток, що завдає компанії серйозних фінансових збитків.
Укрпошта скоротила кількість працівників з 76 тисяч до 27 тисяч за 10 років, значно підвищивши зарплати. Завдяки цифровізації та автоматизації, середня зарплата виробничого персоналу зросла.
Укрпошта запровадила нові правила міжнародної доставки. Раніше повернення посилки, яку не забрав адресат, коштувало в середньому 30 – 100 доларів, залежно від ваги та країни призначення, а відтепер буде безкоштовним.