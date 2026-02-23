Планує більшу зарплату: Смілянський розповів, куди поїде після звільнення з Укрпошти

Контракт гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського пов’язаний з воєнним станом в Україні, тому він впевнений що після його завершення залишить посаду. Також Смілянський планує отримувати вищу зарплату.

Що робитиме Смілянський після звільнення з Укрпошти?

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський в етері "5 каналу" поділився планами на час після завершення своєї каденції.

Дивіться також Знищені відділення та загиблі працівники: скільки Укрпошта втратила через війну

Він розповів, зокрема, що планує поїхати до Одеси та просто відпочити.

У мене є мрія – коли закінчиться війна, я піду із цієї посади, піду на пляж, я виключу телефон, сяду біля моря у своїй рідній Одесі, буду їсти бички й тюльку. І пригадувати все те, що ви мені писали,

– сказав топменеджер.

Також він уточнив, що його контракт із компанією діє до завершення воєнного стану і ще 90 днів після цього. Після спливу цього терміну, запевнив Смілянський, він піде з посади.

Він також запевнив, що після "Укрпошти" у нього буде робота з вищою зарплатою, ніж зараз.

Яка зарплата на Укрпошті в Ігоря Смілянського?

Місячна зарплата Смілянського становить близько 970 тисяч гривень або приблизно 15 тисяч євро. Про це він розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.

За минулий рік топменеджер заробив 11,7 мільйонів гривень без вирахування податків. За його словами, розмір зарплати не викликає в нього дискомфорту.

Смілянський зазначив, що до переходу на державну службу заробляв значно більше – близько 50 тисяч доларів щомісяця. Нині ж, каже посадовець, він працює в Укрпошті не через гроші, а щоб довести реформи до кінця.

Останні новини Укрпошти