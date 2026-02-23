Ювілей зі збитками у 37 мільярдів рублів: російський "КамАЗ" накрила криза

Російській "КамАЗ" на межі занепаду, як і багато інших компаній-гігантів. Компанія працює у збиток, криза поглиблюється через китайських конкурентів та політику Путіна.

Які збитки має "КамАЗ" і чому?

Цьогоріч ПАТ "КамАЗ" відзначив 50 років із дня випуску першої вантажівки, проте ювілей відбувається в часи глибокої кризи, пише СЗРУ.

За підсумками 2025 року чистий збиток компанії перевищив 37 мільярдів рублів – це в 11 разів більше, ніж роком раніше. Тим часом прибуток від продажів перетворився на збиток у 22,9 мільярди рублів – за рік продали 14,5 тисяч машин, що на 16% менше, ніж роком раніше.

Криза поглиблюється через:

високу ключову ставку Центробанку;

подорожчання кредитів;

падіння спотових тарифів на перевезення на 20%;

перенасичення ринку, конкуренцію з дешевими китайськими брендами;

завантаженість складів лізингових компаній.

Великі компанії в Росії готуються до банкрутства

Більше ніж половина великих компаній у РФ закінчили 2025 рік із падінням прибутків, скоротили або повністю заморозили інвестиційні проєкти, а багато хто з них готується звільняти співробітників, пише The Moscow Times.

У 62% цивільних підприємств у 2025 році впав прибуток, зросла частка збиткових компаній.

Наростає криза ліквідності та неплатежі. Величезне зростання витрат. Враховуючи той факт, що ситуація за цими показниками погіршувалась протягом усього 2025 року і продовжує погіршуватися цього року, у підприємств поступово виснажуються й власні ресурси, які б дозволили продовжувати роботу,

– розповів віцепрезидент РСПП Олександр Муричев.

За його словами, єдина видима сьогодні перспектива для багатьох підприємств – скорочення виробництва, співробітників, а в найкритичніших ситуаціях – банкрутство.

Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?