Коломойський відмовився від своїх корпоративних прав на 1+1
Джерело:ТСН
Ігор Коломойський, який перебуває у СІЗО передав свої права на медіахолдинг "1+1" в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії. Про це йдеться в офіційній заяві олігарха.
Коломойський, якого підозрюють у легалізації незаконно отриманого майна, відмовився від своїх корпоративних прав на "1+1".
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Передача прав тимчасова
Стало відомо, що 23 жовтня 2023 року Ігор Коломойський, який є кінцевим бенефіціаром групи компаній 1+1 media, передав свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії – Ярослава Пахольчука.
Водночас за олігархом й надалі залишатиметься вирішальний контроль над компанією.
Коломойський передав права тимчасово – строком на 5 років у зв’язку з потребою збереження принципів свободи слова та тим, що він не може наразі повноцінно здійснювати свої повноваження, оскільки перебуває під слідством.
Проти Коломойського порушили дві справи
- 2 вересня олігарху вручили підозру одразу за кількома статтями. Йому інкримінують легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, та шахрайство.
- Слідчі встановили, що Коломойський протягом 2013 – 2020 років привласнив понад пів мільярда гривень. Він виводив їх за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Тоді ж Коломойському обрали запобіжний захід. Його могли випустити під заставу у 510 мільйонів гривень, але він відмовився, тому опинився у СІЗО.
- Зголом бізнесмену повідомили про нову підозру у заволодінні коштами "Приватбанку" на суму понад 9,2 мільярда гривень.
- Прокуратура попросила збільшити суму застави до 5,8 мільярда гривень. Суд збільшив суму застави до 3,8 мільярдів гривень. Втім, Коломойський знову не вніс її.
- 25 вересня Київський апеляційний суд не задовольнив апеляцію олігарха і залишив його під вартою.
- Відомо, що Коломойського планували брати на поруки ведучі "1+1". Зокрема, це ексміністр культури Олександр Ткаченко, СЕО каналу Ярослав Пахольчук, телеведучий Юрій Горбунов.
- Так, ведуча Алла Мазур двічі намагалася визволити бенефіціара "1+1", взявши його на поруки.
- 6 жовтня захисники Коломойського оскаржили заставу для олігарха у 3,9 мільярда гривень і прагнули скасувати її. Вони пояснювали свою вимогу тим, що, мовляв, у їхнього клієнта немає таких грошей, щоб сплатити заставу та вийти на свободу. Втім, суд оскарження не підтримав.
- 24 жовтня суд ухвалив рішення залишити олігарха під вартою попри прохання його адвокатів змінити запобіжний захід на домашній арешт. Водночас суддя погодився відправити Коломойського на медичне обстеження, адже, за словами обвинуваченого, він хворий на панкреатит і діабет, і у СІЗО йому бракує необхідних ліків.