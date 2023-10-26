Коломойський відмовився від своїх корпоративних прав на 1+1

Ігор Коломойський, який перебуває у СІЗО передав свої права на медіахолдинг "1+1" в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії. Про це йдеться в офіційній заяві олігарха.

Коломойський, якого підозрюють у легалізації незаконно отриманого майна, відмовився від своїх корпоративних прав на "1+1".

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Передача прав тимчасова

Стало відомо, що 23 жовтня 2023 року Ігор Коломойський, який є кінцевим бенефіціаром групи компаній 1+1 media, передав свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу в особі чинного генерального директора компанії – Ярослава Пахольчука.

Водночас за олігархом й надалі залишатиметься вирішальний контроль над компанією.

Коломойський передав права тимчасово – строком на 5 років у зв’язку з потребою збереження принципів свободи слова та тим, що він не може наразі повноцінно здійснювати свої повноваження, оскільки перебуває під слідством.

Проти Коломойського порушили дві справи