Таксі Bolt та Uklon у Києві просять дозвіл на роботу в комендантську годину: що каже влада

У Києві фіксують надзвичайну ситуацію в енергетиці, тому служби таксі подали заяву, щоб отримати дозвіл на роботу вночі. Один з аргументів – допомога людям діставатися до "Пунктів незламності" та пунктів обігріву.

Чому Bolt, Uklon та Uber хочуть працювати під час комендантської?

Представники платформ Bolt, Uklon та Uber написали спільне звернення до міського голови Києва та очільника КМВА, пише 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

Вони стверджують, що готові з 17 січня відновити стабільну роботу сервісів у Києві в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці, щоб:

допомогти людям діставатися до Пунктів незламності, місць обігріву, заряджання, води та зв'язку;

забезпечити можливість доїзду до теплих і безпечних місць під час відключень електроенергії та тепла;

підтримати критично важливі поїздки та вразливі категорії населення (зокрема медичні потреби, догляд, інші невідкладні переміщення в межах міста).

забезпечити можливість оперативного закриття потреб з доставки їжі, медикаментів, інших необхідних речей через сервіси доставки,підтримуючи вразливі групи населення та волонтерські і гуманітарні ініціативи.

Заяву підписали генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, CEO Uklon Сергій Гришков, генеральний менеджер Uber CEE Marcin Moczyróg.

Про відповідь від влади Києва поки не відомо, копію заяви також надіслали премʼєр-міністерці Юлії Свириденко та голові Нацполіції Івану Вигівському.

Що відомо про надзвичайну ситуацію в енергетиці та ситуацію в Києві?