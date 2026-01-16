Чи їздитиме таксі під час комендантської години у Києві: є рішення влади

Служби таксі в Києві можуть доставяляти жителів Києва до Пунктів незламності. Місцева влада ухвалила рішення щодо роботи таксистів у комендантську годину.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву компаній Bolt і Uklon.

До теми Чому у Києві гірше зі світлом, ніж в інших містах: експерт пояснив причини енергетичного колапсу

Чи працюватимуть таксі в комендантську годину?

Міська влада погодила роботу таксі під час комендантської години. Через складну ситуацію зі світлом зокрема в Києві оголошено надзвичайний стан. Люди можуть пересуватися містом, щоб дійти до Пунктів незламності. Якщо вони розташовані далеко – жителі можуть користуватися послугами таксі. Вже з опівночі 17 січня таксі в Києві будуть працювати цілодобово, щоб допомагати людям.

Можливість дістатися пунктів незламності, вокзалу, місць обігріву, медзакладу чи просто відвезти продукти близьким — це зараз не розкіш, а життєва необхідність,

– повідомили в Uklon.

Служби просять користуватися таксі вночі лише за нагальної потреби.

Роботу служб відновлюють через надзвичайної ситуації в енергетиці. Компанії хочуть здійснювати важливі поїздки, невідкладні переміщення й підтримувати вразливі категорії населення. Крім того, таксисти зможуть доставляти жителям їжу, медикаменти та інші необхідні речі.

Що передувало?