16 січня, 22:05
Чи їздитиме таксі під час комендантської години у Києві: є рішення влади

Дар'я Смородська
Служби таксі в Києві можуть доставяляти жителів Києва до Пунктів незламності. Місцева влада ухвалила рішення щодо роботи таксистів у комендантську годину.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву компаній Bolt і Uklon.

Чи працюватимуть таксі в комендантську годину? 

Міська влада погодила роботу таксі під час комендантської години. Через складну ситуацію зі світлом зокрема в Києві оголошено надзвичайний стан. Люди можуть пересуватися містом, щоб дійти до Пунктів незламності. Якщо вони розташовані далеко – жителі можуть користуватися послугами таксі. Вже з опівночі 17 січня таксі в Києві будуть працювати цілодобово, щоб допомагати людям.

Можливість дістатися пунктів незламності, вокзалу, місць обігріву, медзакладу чи просто відвезти продукти близьким — це зараз не розкіш, а життєва необхідність, 
– повідомили в Uklon.

Служби просять користуватися таксі вночі лише за нагальної потреби.

Роботу служб відновлюють через надзвичайної ситуації в енергетиці. Компанії хочуть здійснювати важливі поїздки, невідкладні переміщення й підтримувати вразливі категорії населення. Крім того, таксисти зможуть доставляти жителям їжу, медикаменти та інші необхідні речі. 

Що передувало?

  • Днями президент Володимир Зеленський заявив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці через наслідки атак і негоди. Найскладніша ситуація залишається в Києві, саме там відкрили штаб з подолання проблем в енергетиці.

  • Уряд України дозволив бізнесу працювати як "пункти незламності" під час комендантської години в період кризи. Так магазини та інші заклади зможуть допомагати людям, які залишилися без світла й тепла.

  • Раніше служби таксі Bolt, Uklon та Uber попросили дозвіл на роботу в Києві під час комендантської години через надзвичайну ситуацію. Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, CEO Uklon Сергій Гришков і генеральний менеджер Uber CEE Марчін Мочирог підписали та відправили до влади відповідну заяву.