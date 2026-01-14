Кремль захопив заводи данської компанії в Росії: скільки грошей втратили

Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool заявила, що Росія взяла під контроль чотири заводи компанії. Через це чисту вартість бізнесу доведеться списати.

Що відомо про присвоєння Росією заводів?

Компанія Rockwool більше не контролює свої активи в Росії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

У заяві Rockwool йдеться про те, що заводи будуть деконсолідовані, а чиста вартість її бізнесу там буде списана. Їхній загальний власний капітал станом на 31 грудня становив 469 мільйонів євро (546 мільйонів доларів).

Компанія додала, що захищатиме свої законні права згідно з двостороннім інвестиційним договором між країнами і сподівається перевести заводи на інший тип управління.

Ми не налаштовані оптимістично щодо скасування рішення про переведення наших російських дочірніх компаній під примусове зовнішнє управління,

– повідомили в заяві.

Що відомо про падіння акцій Rockwool?

Акції Rockwool A/S впали найбільше за майже п'ять місяців у Копенгагені після того, як Путін наказав арештувати російські активи данської компанії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Путін підписав указ про призначення тимчасової адміністрації над двома російськими підрозділами фірми. Активи передаються тимчасовій адміністрації російської компанії.

Rockwool критикували за те, що вона не вийшла з російського бізнесу, як це зробили кілька інших європейських компаній після повномасштабного нападу на Україну у 2022 році. Данська компанія неодноразово захищалася, стверджуючи, що вихід з Росії фактично означатиме дарування бізнесу Путіну.

Тепер вона намагається повернути бізнес.

Які ще заводи "присвоїла" Росія?