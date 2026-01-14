Кремль захопив заводи данської компанії в Росії: скільки грошей втратили
- Росія взяла під контроль чотири заводи данської компанії Rockwool, що призвело до списання чистої вартості бізнесу на 469 мільйонів євро.
- Акції Rockwool впали в ціні після указу Путіна про призначення тимчасової адміністрації над її російськими активами.
Данська компанія з виробництва будівельних матеріалів Rockwool заявила, що Росія взяла під контроль чотири заводи компанії. Через це чисту вартість бізнесу доведеться списати.
Що відомо про присвоєння Росією заводів?
Компанія Rockwool більше не контролює свої активи в Росії, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Керуюча компанія Google досягла вартості в 4 трильйони доларів
У заяві Rockwool йдеться про те, що заводи будуть деконсолідовані, а чиста вартість її бізнесу там буде списана. Їхній загальний власний капітал станом на 31 грудня становив 469 мільйонів євро (546 мільйонів доларів).
Компанія додала, що захищатиме свої законні права згідно з двостороннім інвестиційним договором між країнами і сподівається перевести заводи на інший тип управління.
Ми не налаштовані оптимістично щодо скасування рішення про переведення наших російських дочірніх компаній під примусове зовнішнє управління,
– повідомили в заяві.
Що відомо про падіння акцій Rockwool?
Акції Rockwool A/S впали найбільше за майже п'ять місяців у Копенгагені після того, як Путін наказав арештувати російські активи данської компанії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Путін підписав указ про призначення тимчасової адміністрації над двома російськими підрозділами фірми. Активи передаються тимчасовій адміністрації російської компанії.
Rockwool критикували за те, що вона не вийшла з російського бізнесу, як це зробили кілька інших європейських компаній після повномасштабного нападу на Україну у 2022 році. Данська компанія неодноразово захищалася, стверджуючи, що вихід з Росії фактично означатиме дарування бізнесу Путіну.
Тепер вона намагається повернути бізнес.
Які ще заводи "присвоїла" Росія?
У грудні 2025 року стало відомо, що Hyundai продала свій завод у Санкт-Петербурзі російській компанії AGR Automotive Group з опцією викупу, яка закінчується у січні 2026 року. У компанії заявили, що акції можливо не вдасться викупити.
Також Mazda втратила право викупити свою частку в спільному підприємстві з виробництва автомобілів у Росії, яку продали компанії Sollers за 1 євро. Завод у Владивостоці, який мав потужність виробляти до 50 000 автомобілів на рік, був перезапущений у 2023 році та тепер виробляє автобуси під брендом Sollers.
Renault, Ford, Nissan та Mercedes-Benz також мають опції викупу, термін дії яких закінчується між 2027 та 2029 роками. Toyota та Volkswagen продали свої активи без будь-яких прав викупу.