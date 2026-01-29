Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Тисне криза: відкриття нових бізнесів в Росії впало до мінімуму за 14 років
29 січня, 16:41
3

Тисне криза: відкриття нових бізнесів в Росії впало до мінімуму за 14 років

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років, зокрема у 2025 році зареєстровано лише 173 тисячі юридичних осіб, а закрилися понад 230 тисяч.
  • Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.

У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років, проте закривається бізнес усе частіше. Додатковий тиск створили підвищення податків та глобальна економія росіян.

Чому в Росії майже не з’являються нові компанії?

У 2025 році було зареєстровано лише 173 тисяч юридичних осіб, а закрилися понад 230 тисяч, пише Служба зовнішньої розвідки.

Дивіться також Бюджет тріщить по швах: у Росії готуються до масового закриття бізнесів 

Найбільшого удару зазнали будівництво, девелопмент, роздрібна торгівля та сфера послуг. У цих секторах різко впала рентабельність через дорогі кредити, скорочення попиту та згортання інвестиційних програм.

Додатковий тиск створили:

  • зростання страхових внесків;
  • підвищення утилізаційного збору;
  • спад у споживчому секторі, особливо в офлайн-торгівлі та автомобільному бізнесі.

Системні проблеми економіки лише посилюють негативну динаміку. Бізнес стикається з жорсткою фіскальною політикою, посиленням податкового контролю та кампанією проти «дроблення» компаній. У 2026 році очікується подальше скорочення кількості юросіб, укрупнення ринку та зростання ролі державного контролю,
– прогнозують у розвідці.

Які проблеми компаній в Росії?

  • Одна з найбільших регіональних продуктових мереж Росії, "Гулівер", продає частину бізнесу через перехід споживачів у режим економії.

  • У січні 2026 року в Москві закрилися 45 найпопулярніших ресторанів через економічні труднощі та зростання витрат. Кількість закладів в Росії загалом скоротилася, найбільше постраждали суші-бари та піцерії, тоді як чайхани демонструють зростання.

  • Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.

  • П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.