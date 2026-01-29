Тисне криза: відкриття нових бізнесів в Росії впало до мінімуму за 14 років

У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років, проте закривається бізнес усе частіше. Додатковий тиск створили підвищення податків та глобальна економія росіян.

Чому в Росії майже не з’являються нові компанії?

У 2025 році було зареєстровано лише 173 тисяч юридичних осіб, а закрилися понад 230 тисяч, пише Служба зовнішньої розвідки.

Найбільшого удару зазнали будівництво, девелопмент, роздрібна торгівля та сфера послуг. У цих секторах різко впала рентабельність через дорогі кредити, скорочення попиту та згортання інвестиційних програм.

Додатковий тиск створили:

зростання страхових внесків;

підвищення утилізаційного збору;

спад у споживчому секторі, особливо в офлайн-торгівлі та автомобільному бізнесі.

Системні проблеми економіки лише посилюють негативну динаміку. Бізнес стикається з жорсткою фіскальною політикою, посиленням податкового контролю та кампанією проти «дроблення» компаній. У 2026 році очікується подальше скорочення кількості юросіб, укрупнення ринку та зростання ролі державного контролю,

– прогнозують у розвідці.

Які проблеми компаній в Росії?