Бізнес Актуальні новини
25 березня, 12:54
Uklon почав продавати квитки на автобуси по Україні й за кордон: як працює сервіс

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Uklon запустив Uklon Travel, сервіс з продажу автобусних квитків, доступний у додатку.
  • Сервіс працює в бета-режимі для Android, а скоро буде доступний і для iOS, з фокусом на інтеграції з перевізниками.

Один із найпопулярніших українських сервісів поїздок вирішив розширити свої можливості. Тепер користувачі зможуть не лише викликати авто, а й купувати автобусні квитки – прямо в застосунку.

Автобусні перевезення від Uklon: як придбати квитки на автобус?

Новий сервіс має назву Uklon Travel. Про це розповів CEO компанії Сергій Гришков, пише Forbes Ukraine.

Тепер у додатку Uklon можна придбати квитки:

  • на внутрішні автобусні рейси по Україні;
  • на міжнародні маршрути.

Наразі Uklon Travel запущений у форматі бета-тесту. Першими доступ отримали користувачі Android, а версія для iOS має з’явитися найближчим часом.

За словами Гришкова, напрям має доповнити основний бізнес компанії та створити додаткову синергію з райдхейлінгом. Також у планах – сформувати окрему команду для розвитку напряму та поступово перейти до прямих інтеграцій із перевізниками.

У 2027 році це може стати драйвером нашого додаткового зростання,
– зазначив CEO компанії.

Як може вплинути на вартість таксі здорожчання пального?

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що ціни на пальне є одним з факторів зростання цін на таксі в Україні. Адже, за його словами, пальне є одним із ціноутворювальних чинників разом із вартістю обслуговування автомобіля тощо. 

 

Геннадій Рябцев

Доктор наук з державного управління, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея"

Це буде приводом. Причому зазвичай зростання відбувається непропорційно. Тобто зростання послуги може бути значно вищим, аніж подорожчання пального. 

Зокрема як пояснили для 24 Каналу в компанії Bolt, тарифи на поїздки формуються динамічно під впливом багатьох факторів. 

Йдеться як про ціни на пальне, так і про кількість і активність водіїв та пасажирів, конкретний час і місце замовлення, погодні умови, затори, ситуація з громадським транспортом, повітряні тривоги, категорія поїздки тощо. 

Звичайно, що у довгостроковій перспективі підвищення вартості пального зазвичай веде до зростання цін на багато товарів і послуг, і сфера райдхейлінгу (послуги спільного використання приватних автомобілів для перевезення пасажирів, – 24 Канал) не є винятком, 
– каже Сергій Павлик, генеральний менеджер Bolt в Україні.

Однак Павлик додає, що попит користувачів та кількість активних водіїв на платформі залежать не лише від цін на пальне, а й від цілого комплексу економічних, соціальних і сезонних чинників.

Новини Uklon

  • Пасажири Укрзалізниці, які прибувають до великих міст після опівночі, можуть отримати знижки на таксі Uklon та Bolt, використовуючи мобільні застосунки. Uklon пропонує промокоди на нічні поїздки з вокзалу в Києві, а Bolt надає знижку 50% на поїздки з/до вокзалів та збільшує кількість автомобілів у разі затримок поїздів.

  • З 7 лютого Uklon працює цілодобово в 26 містах України, включаючи прифронтові міста, такі як Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми та Чернігів.

  • Водії сервісів онлайн-таксі, як-от Uklon та Uber, можуть почати сплачувати відсоток від доходу, якщо їхній дохід перевищує неоподатковуваний мінімум. Це зобов’язання регулюватиме закон про "податок на OLX".