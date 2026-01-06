Виробник Labubu розширює свою мережу: іграшки користуються шаленим попитом
- Pop Mart розширює свою мережу поставок, додаючи виробничі потужності в Мексиці, Камбоджі та Індонезії.
- Компанія планує відкрити десятки магазинів у США, збільшуючи виробництво до 30 мільйонів плюшевих іграшок щомісяця.
Після успіху з ляльками Labubu китайський виробник іграшок Pop Mart вирішив розширити свою мережу поставок. Це потрібно, щоб задовольнити потреби усіх споживачів, адже світовий попит на Labubu досі невпинно зростає.
Що відомо про розширення виробництва Pop Mart?
Компанія Pop Mart додала виробничі потужності в Мексиці, Камбоджі та Індонезії, розширюючи свою мережу поставок, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Pop Mart, найбільш відома лялькою Labubu, не має власних фабрик, а співпрацює з місцевими виробничими партнерами. Компанія заявила, що мережа, керована партнерами, збільшить потужності та покращить глобальний доступ до нових продуктів.
Це стратегічний крок для розширення та зміцнення нашого ланцюга поставок з метою підвищення стійкості, ефективності та обслуговування наших клієнтів,
– йдеться у заяві Pop Mart.
Раніше виробничі бази компанії були розташовані в Китаї та В'єтнамі. Останнє розширення відбулося після проривного успіху Labubu у 2025 році, який підвищив попит на колекційні іграшки Pop Mart у формі коробок з Китаю та Японії до США та Південно-Східної Азії.
Pop Mart активно просувається на ринок США, прагнучи цього року відкрити десятки магазинів на додаток до вже існуючих 60. Бренд став рідкісним успіхом серед китайських споживачів за кордоном.
У серпні компанія заявила, що нарощує потужності, випускаючи близько 30 мільйонів плюшевих іграшок щомісяця, що більш ніж у десять разів перевищує показник 2024 року.
Що ще відомо про Labubu?
У листопаді 2025 року шведське агентство з хімічних речовин виявило високий рівень забороненої речовини DEHP у іграшках Labubu. Митниця вилучила понад 5 300 піратських Labubu, популярних через високий попит, які містять токсичні речовини, заборонені в ЄС.
Pop Mart International Group Ltd. повідомив про зростання доходів на 250% у третьому кварталі 2025 року завдяки популярності іграшок Labubu. Попри рекордні показники продажів, експерти попередили про спад попиту на Labubu, що призвело до втрати близько 13 мільярдів доларів капіталізації у вересні.
Люксові бренди, такі як Louis Vuitton, Tiffany, і Loewe, почали використовувати персонажів іграшок для залучення молодої аудиторії та освіження іміджу. Такі співпраці, зокрема із популярним на сьогодні брендом Labubu, покликані освіжити імідж та залучити молоду аудиторію.