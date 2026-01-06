Виробник Labubu розширює свою мережу: іграшки користуються шаленим попитом

Після успіху з ляльками Labubu китайський виробник іграшок Pop Mart вирішив розширити свою мережу поставок. Це потрібно, щоб задовольнити потреби усіх споживачів, адже світовий попит на Labubu досі невпинно зростає.

Що відомо про розширення виробництва Pop Mart?

Компанія Pop Mart додала виробничі потужності в Мексиці, Камбоджі та Індонезії, розширюючи свою мережу поставок, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Pop Mart, найбільш відома лялькою Labubu, не має власних фабрик, а співпрацює з місцевими виробничими партнерами. Компанія заявила, що мережа, керована партнерами, збільшить потужності та покращить глобальний доступ до нових продуктів.

Це стратегічний крок для розширення та зміцнення нашого ланцюга поставок з метою підвищення стійкості, ефективності та обслуговування наших клієнтів,

– йдеться у заяві Pop Mart.

Раніше виробничі бази компанії були розташовані в Китаї та В'єтнамі. Останнє розширення відбулося після проривного успіху Labubu у 2025 році, який підвищив попит на колекційні іграшки Pop Mart у формі коробок з Китаю та Японії до США та Південно-Східної Азії.

Pop Mart активно просувається на ринок США, прагнучи цього року відкрити десятки магазинів на додаток до вже існуючих 60. Бренд став рідкісним успіхом серед китайських споживачів за кордоном.

У серпні компанія заявила, що нарощує потужності, випускаючи близько 30 мільйонів плюшевих іграшок щомісяця, що більш ніж у десять разів перевищує показник 2024 року.

Що ще відомо про Labubu?