Укр Рус
Фейкові листи від податкової масово надсилають ФОПам: що категорично не можна робити
18 березня, 12:00
4

Фейкові листи від податкової масово надсилають ФОПам: що категорично не можна робити

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Шахраї масово розсилають фейкові листи, які видають за повідомлення від Державної податкової служби, з вірусними вкладеннями або посиланнями.
  • Офіційна пошта податкової служби має домен @tax.gov.ua, і листи про податковий борг варто перевіряти в електронному кабінеті платника податків.

Українцям почали масово приходити підозрілі листи, які маскуються під повідомлення від Державної податкової служби. У темі зазвичай згадується нібито "фінансова перевірка" чи питання легалізації коштів – але насправді це звичайний фейк.

Що відомо про фейкові листи ФОПам?

Такі листи не мають жодного відношення до офіційної організації, повідомили у Державній податковій службі.

Дивіться також Найкращі дні для відкриття ФОП в Україні: що обов'язково треба врахувати 

Їх розсилають шахраї з чужих адрес, а всередині – небезпечні вкладення або посилання. Якщо відкрити файл, можна легко "підхопити" вірус і фактично відкрити доступ до свого комп’ютера стороннім людям.

Є простий спосіб перевірити справжність: офіційна пошта податкової завжди має домен @tax.gov.ua. Основна адреса – post@tax.gov.ua. Якщо бачите будь-які інші варіанти – це майже напевно підробка.

Окремий тривожний сигнал – вкладення:

  • Найчастіше шахраї ховають віруси у файлах форматів .pdf, .zip, .rar або навіть .exe і .scr;
  • Вони спеціально роблять вигляд, що це важливі документи, щоб змусити людину відкрити файл.
  • Насправді ж у таких вкладеннях часто "зашиті" програми, які дають зловмисникам віддалений доступ до вашого пристрою.

Щоб не потрапити на гачок, варто дотримуватись базових правил безпеки:

  1. Не відкривати файли з підозрілих листів;
  2. Завжди перевіряти, з якої адреси прийшло повідомлення;
  3. Не довіряти навіть знайомим контактам без додаткової перевірки.

Що робити, коли приходить лист про податковий борг?

Підприємці можуть отримувати листи про заборгованість, проте дані в них можуть бути застарілими чи неточними, каже податковий консультант Михайло Смокович.

Відправляють листи в електронці, масовою розсилкою. Повідомляють про наявність податкового боргу. Таке інформування – це ок. Не завжди ці листи актуальні, але якщо отримали – заходимо в кабінет платника і перевіряєм,
– говорить Смокович.

Такий борг може бути нараховано, якщо підприємець не сплатив:

  • ЄСВ;
  • єдиний податок;
  • або інший податок.

Щоб з’ясувати реальний стан справ, варто зайти до електронного кабінету платника податків. Саме там можна побачити актуальну інформацію: чи є заборгованість, переплата або все сплачено вчасно:

  • У кабінеті відображається повна історія руху коштів і всі нарахування.
  • Далі потрібно перевірити розрахунки з бюджетом: обрати конкретний податок, переглянути баланс, наявність переплат або боргу.

Що треба знати про податки та ведення ФОП в Україні?

  • ФОПи мають сплатити податки, включаючи військовий збір та єдиний податок, до 20 березня 2026 року. До 16 березня потрібно було подати заяву на зміну або відмову від спрощеної системи оподаткування, а декларацію за 2025 рік – до 30 квітня.

  • ФОП в Україні можна самостійно відкрити онлайн через портал Дія, вибравши систему оподаткування та КВЕДи. Фахівці радять реєструвати КВЕДи "із запасом", а для малого бізнесу – спрощену систему оподаткування.

  • ФОП на спрощеній системі оподаткування повинні слідкувати за річними лімітами доходу, які відрізняються для кожної групи. Перевищення ліміту доходу призводить до сплати 15% податку з перевищення, можливого переведення на іншу групу або загальну систему.

  • ФОП можуть оштрафувати на 10 мінімальних зарплат за кожного неоформленого працівника при першій перевірці. При повторному порушенні протягом року штраф збільшується до 30 мінімальних зарплат, що дорівнює 259 410 гривень у 2026 році.