McDonald's може повернутися в Харків: Синєгубов розповів про перемовини

McDonald’s може відновити роботу в Харкові після більш ніж чотирирічної перерви. Йдеться про можливе повернення мережі у місто, де всі заклади були закриті з початку повномасштабної війни.

McDonald’s в Харкові: коли ресторани знову запрацюють?

До перемовин щодо відновлення роботи долучився відомий американський підприємець і філантроп, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, зараз триває робота над залученням іноземних компаній до регіону, зокрема обговорюється повернення McDonald's.

Водночас працюємо над поверненням іноземних компаній до області. Наприклад, за участі Говарда Баффета тривають перемовини щодо відновлення роботи мережі McDonald’s на Харківщині,

– написав Синєгубов.

До слова, ресторани McDonald's у Харкові припинили роботу 23 лютого 2022 року на тлі початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Наразі компанія не оголошувала офіційних строків можливого повернення на ринок міста.

Який прогноз розвитку подій?

Ймовірні сценарії:

поступове повернення міжнародних мереж у великі українські міста;

відкриття McDonald’s у Харкові після покращення безпекових умов;

активізація переговорів із глобальними брендами у цьому році.

Зауважте! Перемовини щодо повернення McDonald's до Харкова свідчать про поступове відновлення економічної активності навіть у прифронтових регіонах. Однак остаточне рішення залежатиме від безпекової ситуації та готовності компанії повернутися на ринок.

Чому McDonald’s не міг повернутися в Харків раніше?

Торік компанія дала пояснення тому, чому не може відновити роботу закладів McDonald’s у Харкові, пише "Суспільне".

Ресторани McDonald's у Харкові залишаються зачиненими через поєднання операційних і безпекових причин. У компанії пояснюють, що для відновлення роботи потрібна стабільна логістика та сервісна підтримка, яка наразі в місті відсутня.

Хоча ми відновили роботу більшості ресторанів "МакДональдз" в Україні, 15 наших закладів у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах залишаються зачиненими з міркувань безпеки та через низку операційних труднощів. Аби ресторан міг працювати, необхідно забезпечити регулярне технічне обслуговування та налаштування обладнання, логістику та інші операційні процеси. Ці послуги для "МакДональдз" надають фахівці партнерських сервісних компаній, які наразі не працюють в зазначених містах,

– йдеться у відповіді.

У McDonald's також зазначають, що ключовим фактором залишається безпека персоналу та відвідувачів. У Харкові, за словами компанії, ситуація ускладнюється дуже коротким інтервалом між оголошенням повітряної тривоги та ракетними ударами, а інколи обстріли відбуваються навіть до сигналу тривоги.

Через це гарантувати безпечну роботу ресторанів у місті наразі неможливо. Окремо в компанії пояснюють, що формат роботи в укриттях також не є альтернативою. Підземні приміщення не відповідають внутрішнім стандартам мережі щодо:

логістики та постачання;

пожежної безпеки;

операційної інфраструктури;

вимог до обслуговування клієнтів.

Саме сукупність цих факторів і блокує повноцінне відновлення роботи мережі в Харкові.

Яка ситуація з відкриттями й закриттями ресторанів в Україні?

За кілька місяців у столиці згорнули роботу близько 13 – 14% закладів усього ресторанну ринку. Про це розповіла експертка Ольга Насонова, пише "РБК-Україна".

Водночас, за її словами, це не повний обвал індустрії, а радше точковий удар – найбільше постраждали найдрібніші гравці:

Близько 75% усіх закриттів – це маленькі кав’ярні, пекарні, точки швидкої їжі та шаурми. Великі ресторани пережили цей період значно легше і масово не зникали.

Ще один тривожний сигнал – різке збільшення кількості готових бізнесів, які виставляють на продаж. Це означає, що частина власників просто не бачить сенсу продовжувати роботу.

Серед головних причин – витрати на електроенергію та виживання під час складної зими. Через перебої зі світлом підприємцям доводилося вкладатися у генератори, і навіть маленькі точки витрачали десятки тисяч гривень лише на резервне живлення. Для багатьох це стало критичною точкою.

Ситуацію додатково ускладнили й інші фактори:

активний демонтаж МАФів у столиці;

перенасичення ринку кав’ярнями;

зниження платоспроможності клієнтів;

відтік населення;

вплив мобілізації на потік відвідувачів.

Окремим фактором став перегляд споживачами витрат. Кава "на ходу" за 80-90 гривень дедалі частіше програє більш комфортному формату або взагалі потрапляє під економію,

– каже експертка.

Чому підприємцям зараз важко адаптуватися?

Для 24 Каналу експертка з клієнтського напрямку Анастасія Ямелинець розповіла, що закриття бізнесу відбувається переважно через накопичення різних змін.

Експертка говорить про суттєве зростання фінансового навантаження, як-от витрати на логістику, оренду, персонал, енергоносії тощо. Крім того, помітно змінилася споживча поведінка.

Наприклад, за даними маркетингової компанії Kantar, покупки стають більш раціональними: люди частіше порівнюють альтернативи, знижують частоту покупок і чутливіше реагують на ціну.

Анастасія Ямелинець Клієнт-партнерка в Kantar Бізнеси, які не встигають адаптуватися до цих змін або продовжують працювати за моделлю "як раніше" і не підкріплюють свої рішення актуальними даними, швидко втрачають стійкість.

І враховуючи ситуацію в країні, одним із головних чинників для закриття є воєнні ризики. Бізнес може страждати від перебоїв у роботі, міграції клієнтів, нестабільності постачання.

