Хотіли замінити Microsoft – тепер масово "викидають" людей: у російського IT-гіганта паніка

Розробник офісного програмного забезпечення "Мійофіс" збирався замінити в Росії своїми рішеннями Microsoft Office, проте загруз у збитках. Через це майже всіх працівників фактично викинуть на вулицю, залишивши окремих спеціалістів.

Що відомо про масові звільнення в "убивці Microsoft Office" в Росії?

"Мійофіс" повідомила співробітникам про масштабні скорочення, пише The Moscow Times.

За словами одного зі співрозмовників, під скорочення можуть потрапити майже всі працівники, окрім команди технічної підтримки. Інше джерело підтвердило, що деякі департаменти скорочують практично повністю.

Колишній співробітник компанії розповів, що його з колегами погрожували звільнити без компенсації з різних причин. Серед них називали запізнення на роботу на 10 хвилин, затримку звітів щодо відрядження на день тощо.

Але співробітники організували профспілку та попередили роботодавця про можливі позови за незаконне звільнення. Після цього персоналу почали пропонувати інші умови припинення трудових відносин.

Компанія визнала проблему

У березні гендиректор "Мійофіс" В'ячеслав Закоржевський розіслав співробітникам електронного листа, в якому йшлося про те, що в 2025 році, "незважаючи на значні зусилля", розробник зіткнувся з "серйозними фінансовими труднощами".

У листі зазначалося, що компанія:

проводить реструктуризацію бізнесу;

переглядає продуктовий портфель;

змінює організаційну структуру;

концентрується лише на напрямах із найбільшим потенціалом.

Станом на кінець 2025 року в "Мійофіс" офіційно працювали 1 013 осіб. При цьому минулого року компанія збільшила чистий збиток більш ніж утричі – з 1,2 мільярда до 4 мільярдів рублів. У поясненнях до фінансової звітності уточнювалося, що це пов'язано зі "специфікою діяльності" розробника, який отримує кошти від продажу програмних продуктів із великим запізненням.

