"Мама" мавпеня Панча: яка мережа і за скільки продає вірусну іграшку
- Іграшкова "мама" мавпеня Панча – орангутанг DJUNGELSKOG від відомого виробника меблів та товарів для дому, доступна за 19,99 доларів.
- Історія мавпеня Панча, яке знайшло розраду в іграшці, стала популярною в мережі.
Днями мережу облетіла історія мавпеня Панча та розчулила користувачів по всьому світу: тваринка знайшла розраду у плюшевій іграшці замість родини. Стало відомо, де саме продається іграшкова "мама" Панча.
Де купити іграшкову мавпу, як у Панча?
Відомо, що шестимісячний Панч живе у зоопарку в місті Ітікава, що у Японії, пише UCSC.
Дивіться також Виробник Labubu звітує про вибухове зростання: прибуток +400%
Коли мама його покинула, а інші мавпи не прийняли у свою компанію, малюка взяли під опіку працівники зоопарку. Для приматів важливий соціальний контакт та підтримка, тому доглядачі намагалися якось заповнити цю порожнечу: давали Панчу рушники, м’які ковдри, різні тканини, щоб йому було затишніше.
Зрештою мавпеня обрало для себе іграшку: Панч обіймав її, спав із нею, тягав усюди за собою й не відпускав ні на хвилину.
Згодом користувачі в мережі впізнали в "новій мамі" популярну іграшку з IKEA – орангутанга DJUNGELSKOG. Її можна купити на американському вебсайті бренду 19,99 доларів.
Сама IKEA відреагувала дуже спокійно й без зайвого пафосу: просто додала фото Панча до макета свого каталогу, а поруч із назвою DJUNGELSKOG з’явився підпис "мама Панча".
Яка ще іграшка завірусилася завдяки соцмережам?
У 2023 – 2024 роках Labubu став справжньою міжнародною сенсацією. Ляльки з'являлися в руках Ріанни, Кім Кардаш'ян і Девіда Бекхема. Після кожного згадування у ЗМІ чи соцмережах ціна рідкісних Labubu зростає на десятки чи навіть сотні доларів.
- Іграшки Labubu посіли 4 місце в загальному рейтингу запитів Google в Україні у 2025 році та 1 місце у категорії "Покупки".
Pop Mart International Group Ltd. повідомив про зростання доходів на 250% у третьому кварталі 2025 року завдяки популярності іграшок Labubu. Попри рекордні показники продажів, експерти попередили про спад попиту на Labubu, що призвело до втрати близько 13 мільярдів доларів капіталізації у вересні.