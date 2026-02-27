Уже з 1 березня: відома в Україні пошта змінює тарифи на доставку

Meest Пошта навесні оновлює умови доставки: це потрібно, щоб клієнти могли точніше планувати витрати. Серед оновлень – новий тариф та зміни в умовах страхування посилок.

Як і чому Meest Пошта оновлює тарифи на доставку?

Зміни почнуть діяти вже з 1 березня, пише NV.

Дивіться також Конкурент "Нової пошти": ще одна компанія відкриє пункти видачі посилок у Румунії

Компанія вирішила змінити систему розрахунку, щоб вона була більш прозорою і зрозумілою для клієнтів:

Головне нововведення – окремий тариф для посилок вагою від 2 до 5 кілограмів. Саме такі відправлення найчастіше зустрічаються, тому їх виділили в окремий діапазон. Це дозволить точніше рахувати вартість доставки. Також Meest Пошта підняла суму автоматичного страхування відправлень з 200 до 500 гривень. Завдяки цьому більшість стандартних посилок одразу матимуть більший страховий захист і за це не потрібно доплачувати. Ще одна новинка – окремий тариф для доставки в межах одного обласного центру. Водночас доставка до населених пунктів, що входять до міської агломерації, тарифікується так само, як і в межах самого міста, – без додаткових надбавок. Також компанія зробила окрему тарифну сітку для відправлень через поштомати. Це важливо, щоб клієнти могли обирати формат – відділення чи поштомат – і чітко розуміти, скільки це коштуватиме.

Ми оновлюємо тарифну модель, щоб адаптувати її до реальної структури відправлень. Деталізація вагових категорій та оновлені умови доставки в містах і передмістях дозволять клієнтам точніше планувати витрати й загалом зроблять поштово-логістичні послуги більш прогнозованими,

– зазначають у компанії.

Які оновлення в тарифах у інших поштових операторів країни?