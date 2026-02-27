Как и почему Meest Почта обновляет тарифы на доставку?
Изменения начнут действовать уже с 1 марта, пишет NV.
Компания решила изменить систему расчета, чтобы она была более прозрачной и понятной для клиентов:
- Главное нововведение – отдельный тариф для посылок весом от 2 до 5 килограммов. Именно такие отправления чаще всего встречаются, поэтому их выделили в отдельный диапазон. Это позволит точнее считать стоимость доставки.
- Также Meest Почта подняла сумму автоматического страхования отправлений с 200 до 500 гривен. Благодаря этому большинство стандартных посылок сразу будут иметь большую страховую защиту и за это не нужно доплачивать.
- Еще одна новинка – отдельный тариф для доставки в пределах одного областного центра. В то же время доставка в населенные пункты, входящих в городскую агломерацию, тарифицируется так же, как и в пределах самого города, – без дополнительных надбавок.
- Также компания сделала отдельную тарифную сетку для отправлений через почтоматы. Это важно, чтобы клиенты могли выбирать формат – отделения или почтомат – и четко понимать, сколько это будет стоить.
Мы обновляем тарифную модель, чтобы адаптировать ее к реальной структуре отправлений. Детализация весовых категорий и обновленные условия доставки в городах и пригородах позволят клиентам точнее планировать расходы и в целом сделают почтово-логистические услуги более прогнозируемыми,
– отмечают в компании.
Какие обновления в тарифах у других почтовых операторов страны?
В конце 2025 года Укрпочта ввела спецтариф "Базовый" для бизнеса, работающий с KeyCRM, с доставкой по стандартам "Приоритетный". Главная особенность нового предложения заключается в выгодном сочетании цены и оперативности: стоимость доставки стартует всего от 40 гривен, а срок – от 1 до 3 дней.
"Новая почта" в декабре 2025 года обновила большинство своих тарифов на доставку. В частности, компания повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине на 5 – 20 гривен, кроме посылок до 2 килограммов.