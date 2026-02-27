Как и почему Meest Почта обновляет тарифы на доставку?

Изменения начнут действовать уже с 1 марта, пишет NV.

Компания решила изменить систему расчета, чтобы она была более прозрачной и понятной для клиентов:

Главное нововведение – отдельный тариф для посылок весом от 2 до 5 килограммов. Именно такие отправления чаще всего встречаются, поэтому их выделили в отдельный диапазон. Это позволит точнее считать стоимость доставки. Также Meest Почта подняла сумму автоматического страхования отправлений с 200 до 500 гривен. Благодаря этому большинство стандартных посылок сразу будут иметь большую страховую защиту и за это не нужно доплачивать. Еще одна новинка – отдельный тариф для доставки в пределах одного областного центра. В то же время доставка в населенные пункты, входящих в городскую агломерацию, тарифицируется так же, как и в пределах самого города, – без дополнительных надбавок. Также компания сделала отдельную тарифную сетку для отправлений через почтоматы. Это важно, чтобы клиенты могли выбирать формат – отделения или почтомат – и четко понимать, сколько это будет стоить.

Мы обновляем тарифную модель, чтобы адаптировать ее к реальной структуре отправлений. Детализация весовых категорий и обновленные условия доставки в городах и пригородах позволят клиентам точнее планировать расходы и в целом сделают почтово-логистические услуги более прогнозируемыми,

– отмечают в компании.

