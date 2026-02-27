Як і чому Meest Пошта оновлює тарифи на доставку?
Зміни почнуть діяти вже з 1 березня, пише NV.
Дивіться також Конкурент "Нової пошти": ще одна компанія відкриє пункти видачі посилок у Румунії
Компанія вирішила змінити систему розрахунку, щоб вона була більш прозорою і зрозумілою для клієнтів:
- Головне нововведення – окремий тариф для посилок вагою від 2 до 5 кілограмів. Саме такі відправлення найчастіше зустрічаються, тому їх виділили в окремий діапазон. Це дозволить точніше рахувати вартість доставки.
- Також Meest Пошта підняла суму автоматичного страхування відправлень з 200 до 500 гривень. Завдяки цьому більшість стандартних посилок одразу матимуть більший страховий захист і за це не потрібно доплачувати.
- Ще одна новинка – окремий тариф для доставки в межах одного обласного центру. Водночас доставка до населених пунктів, що входять до міської агломерації, тарифікується так само, як і в межах самого міста, – без додаткових надбавок.
- Також компанія зробила окрему тарифну сітку для відправлень через поштомати. Це важливо, щоб клієнти могли обирати формат – відділення чи поштомат – і чітко розуміти, скільки це коштуватиме.
Ми оновлюємо тарифну модель, щоб адаптувати її до реальної структури відправлень. Деталізація вагових категорій та оновлені умови доставки в містах і передмістях дозволять клієнтам точніше планувати витрати й загалом зроблять поштово-логістичні послуги більш прогнозованими,
– зазначають у компанії.
Які оновлення в тарифах у інших поштових операторів країни?
Наприкінці 2025 року Укрпошта запровадила спецтариф "Базовий" для бізнесу, що працює з KeyCRM, із доставкою за стандартами "Пріоритетний". Головна особливість нової пропозиції полягає у вигідному поєднанні ціни та оперативності: вартість доставки стартує всього від 40 гривень, а термін – від 1 до 3 днів.
"Нова пошта" у грудні 2025 року оновила більшість своїх тарифів на доставку. Зокрема, компанія підвищила тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні на 5 – 20 гривень, крім посилок до 2 кілограмів.