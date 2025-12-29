Які ціни на доставку від Укрпошти будуть для бізнесу?
Національний поштовий оператор доставлятиме замовлення користувачів KeyCRM за спецумовами, пише 24 Канал з посиланням на Укрпошту.
Головна особливість нової пропозиції полягає у вигідному поєднанні ціни та оперативності. Підприємці сплачуватимуть за послуги за тарифом "Базовий", проте їхні посилки оброблятимуться за стандартами послуги "Пріоритетний":
- вартість доставки стартує всього від 40 грн;
- термін доставки замовлень по всій Україні триває здебільшого від 1 до 3 днів;
- можливість відправити товар у найвіддаленіший куточок країни, де є відділення Укрпошти.
Щоб скористатися пропозицією, необхідно використати API-ключі KeyCRM. Спеціальні умови діятимуть до 31 березня 2026 року.
Укрпошта послідовно розвиває партнерства з CRM-платформами та сервісами e-com, щоб український бізнес мав доступ до вигідних тарифів і швидкої доставки у кожен куточок країни,
– коментують у компанії.
Зауважте! KeyCRM – українська система для автоматизації будь-якого бізнесу в єдиному вікні. Вона дозволяє централізувати комунікацію з клієнтами, обробляти замовлення, керувати продажами, синхронізувати дані з маркетплейсами та автоматизувати багато інших операцій в одному інтерфейсі.
Новини Укрпошти
Укрпошта вдосконалила умови програми "Зимова підтримка", дозволивши замовлення ліків та продуктів через пошту з доставкою в будь-яке відділення. Клієнти можуть замовити готові набори сезонних препаратів або сформувати індивідуальну аптечку за допомогою "тисячі Зеленського".
У грудні Укрпошта запустила свій перший поштомат на Майдані Незалежності в Києві, що дозволяє отримувати й відправляти листи та посилки. Поштомати виготовляє українська компанія Modern Expo і вони працюють автономно, захищені від погодних умов.
Графік роботи Укрпошти на Новий рік буде особливим. Відділення працюватимуть за скороченим графіком 31 грудня та будуть зачинені 1 січня, проте з 2 січня графік буде звичним.