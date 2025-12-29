Які ціни на доставку від Укрпошти будуть для бізнесу?

Національний поштовий оператор доставлятиме замовлення користувачів KeyCRM за спецумовами, пише 24 Канал з посиланням на Укрпошту.

Головна особливість нової пропозиції полягає у вигідному поєднанні ціни та оперативності. Підприємці сплачуватимуть за послуги за тарифом "Базовий", проте їхні посилки оброблятимуться за стандартами послуги "Пріоритетний":

вартість доставки стартує всього від 40 грн;

термін доставки замовлень по всій Україні триває здебільшого від 1 до 3 днів;

можливість відправити товар у найвіддаленіший куточок країни, де є відділення Укрпошти.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно використати API-ключі KeyCRM. Спеціальні умови діятимуть до 31 березня 2026 року.

Укрпошта послідовно розвиває партнерства з CRM-платформами та сервісами e-com, щоб український бізнес мав доступ до вигідних тарифів і швидкої доставки у кожен куточок країни,

– коментують у компанії.

Зауважте! KeyCRM – українська система для автоматизації будь-якого бізнесу в єдиному вікні. Вона дозволяє централізувати комунікацію з клієнтами, обробляти замовлення, керувати продажами, синхронізувати дані з маркетплейсами та автоматизувати багато інших операцій в одному інтерфейсі.

