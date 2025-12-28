Який графік "Нової пошти" на Новий рік?
1 січня "Нова пошта" взагалі не працюватиме, пише 24 Канал з посиланням на компанію.
Згідно з графіком, під час новорічних свят "Нова пошта" працює так:
- 31 грудня 2025 року – скорочений робочий день до 17:00;
- 1 січня 2026 року – вихідний.
Відділення та кур'єри не працюватимуть, але забрати посилки з поштомата можна,
– пояснили в "Новій пошті".
Який графік Укрпошти на Новий рік?
В Укрпошти буде схожий графік, пише 24 Канал з посиланням на компанію.
Згідно з інформацією національного оператора, на зимові свята Укрпошта працює так:
- 31 грудня 2025 року – за скороченим графіком до 16:00;
- 1 січня 2026 року – вихідний;
- 2 січня 2026 року – за звичайним графіком.
Новини Укрпошти та "Нової пошти"
З 1 грудня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні на 5 – 20 гривень, крім посилок до 2 кілограмів.
"Нова Пошта" забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.
Укрпошта вдосконалила умови програми "Зимова підтримка", дозволивши замовлення ліків та продуктів через пошту з доставкою в будь-яке відділення. Клієнти можуть замовити готові набори сезонних препаратів або сформувати індивідуальну аптечку за допомогою "тисячі Зеленського".
У грудні Укрпошта запустила свій перший поштомат на Майдані Незалежності в Києві, що дозволяє отримувати й відправляти листи та посилки. Поштомати виготовляє українська компанія Modern Expo і вони працюють автономно, захищені від погодних умов.