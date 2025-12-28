Який графік "Нової пошти" на Новий рік?

1 січня "Нова пошта" взагалі не працюватиме, пише 24 Канал з посиланням на компанію.

Дивіться також Нові правила для ФОП впроваджують вже у 2027 році: чи будуть штрафи

Згідно з графіком, під час новорічних свят "Нова пошта" працює так:

  • 31 грудня 2025 року – скорочений робочий день до 17:00;
  • 1 січня 2026 року – вихідний.

Відділення та кур'єри не працюватимуть, але забрати посилки з поштомата можна,
– пояснили в "Новій пошті".

Який графік Укрпошти на Новий рік?

В Укрпошти буде схожий графік, пише 24 Канал з посиланням на компанію.

Згідно з інформацією національного оператора, на зимові свята Укрпошта працює так:

  • 31 грудня 2025 року – за скороченим графіком до 16:00;
  • 1 січня 2026 року – вихідний;
  • 2 січня 2026 року – за звичайним графіком.

Новини Укрпошти та "Нової пошти"

  • З 1 грудня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні на 5 – 20 гривень, крім посилок до 2 кілограмів.

  • "Нова Пошта" забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.

  • Укрпошта вдосконалила умови програми "Зимова підтримка", дозволивши замовлення ліків та продуктів через пошту з доставкою в будь-яке відділення. Клієнти можуть замовити готові набори сезонних препаратів або сформувати індивідуальну аптечку за допомогою "тисячі Зеленського".

  • У грудні Укрпошта запустила свій перший поштомат на Майдані Незалежності в Києві, що дозволяє отримувати й відправляти листи та посилки. Поштомати виготовляє українська компанія Modern Expo і вони працюють автономно, захищені від погодних умов.