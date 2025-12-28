Какой график "Новой почты" на Новый год?
1 января "Новая почта" вообще не будет работать, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.
Согласно графику, во время новогодних праздников "Новая почта" работает так:
- 31 декабря 2025 года – сокращенный рабочий день до 17:00;
- 1 января 2026 года – выходной.
Отделения и курьеры не будут работать, но забрать посылки из почтомата можно,
– объяснили в "Новой почте".
Какой график Укрпочты на Новый год?
У Укрпочты будет похожий график, пишет 24 Канал со ссылкой на компанию.
Согласно информации национального оператора, на зимние праздники Укрпочта работает так:
- 31 декабря 2025 года – по сокращенному графику до 16:00;
- 1 января 2026 года – выходной;
- 2 января 2026 года – по обычному графику.
Новости Укрпочты и "Новой почты"
С 1 декабря "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине на 5 – 20 гривен, кроме посылок до 2 килограммов.
"Новая Почта" запрещает международную пересылку продуктов питания, медикаментов, ценностей, оружия, наркотических веществ, пиротехники и опасных материалов.
Укрпочта усовершенствовала условия программы "Зимняя поддержка", позволив заказ лекарств и продуктов через почту с доставкой в любое отделение. Клиенты могут заказать готовые наборы сезонных препаратов или сформировать индивидуальную аптечку с помощью "тысячи Зеленского".
В декабре Укрпочта запустила свой первый почтомат на Майдане Независимости в Киеве, позволяющий получать и отправлять письма и посылки. Почтоматы производит украинская компания Modern Expo и они работают автономно, защищены от погодных условий.