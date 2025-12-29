Какие цены на доставку от Укрпочты будут для бизнеса?

Национальный почтовый оператор будет доставлять заказы пользователей KeyCRM по спецусловиям, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.

Главная особенность нового предложения заключается в выгодном сочетании цены и оперативности. Предприниматели будут платить за услуги по тарифу "Базовый", однако их посылки будут обрабатываться по стандартам услуги "Приоритетный":

стоимость доставки стартует всего от 40 грн;

срок доставки заказов по всей Украине длится в основном от 1 до 3 дней;

возможность отправить товар в самый отдаленный уголок страны, где есть отделение Укрпочты.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо использовать API-ключи KeyCRM. Специальные условия будут действовать до 31 марта 2026 года.

Укрпочта последовательно развивает партнерства с CRM-платформами и сервисами e-com, чтобы украинский бизнес имел доступ к выгодным тарифам и быстрой доставки в каждый уголок страны,

– комментируют в компании.

Обратите внимание! KeyCRM – украинская система для автоматизации любого бизнеса в едином окне. Она позволяет централизовать коммуникацию с клиентами, обрабатывать заказы, управлять продажами, синхронизировать данные с маркетплейсами и автоматизировать многие другие операции в одном интерфейсе.

