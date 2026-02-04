Російська металургія на межі: бізнес просить у Кремля допомоги
- Асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату.
- Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.
Асоціація "Русская сталь", що об’єднує найбільші металургійні компанії Росії, перебуває у кризі і просить допомоги. Проблема в акцизах, відсутності грошей на розвиток та збитковому експорті.
Що сталося з металургією в Росії?
Компанії "Северсталь", НЛМК, Evraz та інші підготували пакет антикризових кроків і планують представити їх Кремлю, пише "Ціна держави".
На бізнес одночасно тисне кілька факторів:
- Ключова ставка тривалий час утримується на рівнях, які фактично роблять кредити недоступними;
- Міцний рубль майже "вбиває" рентабельність експорту;
- Санкції відрізають традиційні ринки збуту.
Ще у 2024 році, за даними асоціації, виробництво сталі скоротилося на 6,6%, а внутрішнє споживання металу відкотилося до рівня 2021 року. У 2025-му ситуація, за оцінками, погіршилася: споживання металопрокату впало на 14%, виробництво сталі – на 5,5%.
Паралельно ринок активніше заповнює імпорт: його частка зросла з 6,3% на початку 2024 року до 9,6% наприкінці 2025-го. Експорт після скасування курсових мит частково відновився, але для більшості компаній лишається збитковим.
Чого саме просять металурги?
- Перегляд акцизу на рідку сталь
Ключова ініціатива стосується акцизу на рідку сталь, запровадженого у 2022 році для вилучення надприбутків галузі. "Русская сталь" пропонує підняти "ціну відсічки" з урахуванням накопиченої інфляції, запровадити щорічну індексацію цього порога та поширити аналогічний акциз і на імпортну продукцію.
- Розігріти внутрішній попит
Друга велика група пропозицій – стимулювання внутрішнього споживання металу. Серед пріоритетів – інфраструктура та автопром.
- Захист від імпорту (Казахстан, Китай)
Окремий блок – стримування імпорту, насамперед з Казахстану та Китаю. Асоціація пропонує запровадити тарифну надбавку на залізничні перевезення імпортного металопрокату.
Аргумент такий: експортери з 2015 року вже платять РЖД надбавку (нині 8%), тож справедливо застосувати до імпортерів значно вищий рівень – 40 – 45%.
Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?
У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.
Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.