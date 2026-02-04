Укр Рус
4 лютого, 16:14
Російська металургія на межі: бізнес просить у Кремля допомоги

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату.
  • Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.

Асоціація "Русская сталь", що об’єднує найбільші металургійні компанії Росії, перебуває у кризі і просить допомоги. Проблема в акцизах, відсутності грошей на розвиток та збитковому експорті.

Що сталося з металургією в Росії?

Компанії "Северсталь", НЛМК, Evraz та інші підготували пакет антикризових кроків і планують представити їх Кремлю, пише "Ціна держави".

На бізнес одночасно тисне кілька факторів:

  1. Ключова ставка тривалий час утримується на рівнях, які фактично роблять кредити недоступними;
  2. Міцний рубль майже "вбиває" рентабельність експорту;
  3. Санкції відрізають традиційні ринки збуту.

Ще у 2024 році, за даними асоціації, виробництво сталі скоротилося на 6,6%, а внутрішнє споживання металу відкотилося до рівня 2021 року. У 2025-му ситуація, за оцінками, погіршилася: споживання металопрокату впало на 14%, виробництво сталі – на 5,5%.

Паралельно ринок активніше заповнює імпорт: його частка зросла з 6,3% на початку 2024 року до 9,6% наприкінці 2025-го. Експорт після скасування курсових мит частково відновився, але для більшості компаній лишається збитковим.

Чого саме просять металурги?

  • Перегляд акцизу на рідку сталь

Ключова ініціатива стосується акцизу на рідку сталь, запровадженого у 2022 році для вилучення надприбутків галузі. "Русская сталь" пропонує підняти "ціну відсічки" з урахуванням накопиченої інфляції, запровадити щорічну індексацію цього порога та поширити аналогічний акциз і на імпортну продукцію.

  • Розігріти внутрішній попит

Друга велика група пропозицій – стимулювання внутрішнього споживання металу. Серед пріоритетів – інфраструктура та автопром. 

  • Захист від імпорту (Казахстан, Китай)

Окремий блок – стримування імпорту, насамперед з Казахстану та Китаю. Асоціація пропонує запровадити тарифну надбавку на залізничні перевезення імпортного металопрокату.

Аргумент такий: експортери з 2015 року вже платять РЖД надбавку (нині 8%), тож справедливо застосувати до імпортерів значно вищий рівень – 40 – 45%.

Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?

  • У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.

  • Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.