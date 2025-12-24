Що відомо про мирний план для Україні?

  • Україна підготувала базовий документ про закінчення війни з 20 пунктів, який передбачає повне припинення вогню після погодження всіма сторонами. Документ буде винесений на ратифікацію парламенту або всеукраїнський референдум, можливо одночасно з виборами.

  • Найскладнішим пунктом мирної угоди є територіальне питання, яке фіксує поточну лінію зіткнення в чотирьох регіонах України. Україна та США досі не досягли згоди щодо територій Донеччини та статусу Запорізької АЕС у рамках угоди. Відомо, що Україна пропонує США спільне управління Запорізькою АЕС за формулою 50 на 50.

  • Президент Зеленський розповів про плани створення вільних економічних зон на Донбасі. Для затвердження створення таких зон може знадобитися референдум, але він буде можливий лише за умови припинення вогню на 60 днів.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що після підписання мирної угоди мобілізацію можуть скасувати або трансформувати. Воєнний стан може залишатися кілька місяців після угоди, а вибори відбудуться за умов безпеки.