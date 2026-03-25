"У нас повноцінна криза": бренди з Туреччини та Казахстану йдуть з ринку Росії

За січень – березень у Росію не зайшов жодний новий бренд, натомість аж сім ритейлерів залишили ринок. Серед них – турецькі та казахстанські компанії.

Чому бренди йдуть з Росії?

Така ситуація у Росії вдруге, вперше подібне було у І кварталі 2022 року після шоку, спричиненого початком повномасштабної війни в Україні, пише The Moscow Times.

Натомість, як і минулого року, на початку 2026 магазини продовжують закриватися. За підрахунками Nikoliers, у I кварталі пішли сім брендів: російські Face Code, Siberian Story, KCHTZ та Lite, турецькі Les Benjamins та Karaca Home, а також казахстанський Gaissina.

За рік закрити свої магазини можуть загалом 20 брендів, вважають аналітики компанії. З ринку йдуть навіть ті бренди, які прийшли після 2022 року.

У нас повноцінна криза, яка намітилася ще 2025 року і, швидше за все, триватиме й 2026-го. У споживачів немає кредитів, і не зростає зарплата. Зростає частка покупок продуктів харчування, і падає частка решти,

– зазначає партнер дослідницької компанії Data Insight Федір Вірін.

У багатьох товарних категоріях економічні реалії наклалися на інші проблеми: наприклад, у дитячих товарах – на демографічну кризу, в одязі та взутті – на невдалі для продавців погодні умови та конкуренцію із "сірим" китайським імпортом. І, звичайно, на офлайн-магазини негативно впливає популярність онлайн-продажів. При цьому і тих, і інших витісняють маркетплейси.

Цього року, за прогнозом Nikoliers, усі рітейлери відмовляться від активної експансії та зосередяться на розвитку існуючих торгових точок, закриваючи збиткові магазини. Темпи появи нових гравців сповільняться більш ніж на 40%: за даними експертів компанії, на ринок можуть вийти не більше 25 нових брендів порівняно з 43 у 2025-му та 61 у 2024-му.

