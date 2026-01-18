Скільки можна отримати за 200 тисяч переглядів на YouTube зараз

YouTube надає монетизацію. Тобто, оплату за створення контенту. Заробляти таким чином можуть не всі, адже для цього необхідно виконати низку важливих умов.

Скільки вдасться виручити за 200 тисяч переглядів на YouTube зараз?

Монетизація на YouTube залежить від сукупності факторів. Зокрема, країни, де проживає автор, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Також при визначенні монетизації, грають роль:

тип відео;

формат ролика.

Зверніть увагу! Розрахунок заробітку автора за 1000 переглядів залежить від показника – RPM. Тобто, "доходу за милю".

Важливо також врахувати і комісію, яку встанови YouTube. Наразі вона складає – 45%, повідомляє AIR Media-Tech.

Яка реальна монетизація за 1000 переглядів діє зараз на YouTube:

від 3 доларів

Така монетизація діє, буквально, для декількох країн. Вона складає від 3 до майже 11 доларів.

Наразі значну оплату отримують контент-мейкери з:

Канади;

Німеччини;

Великої Британії;

Австралії.

Важливо! Найвищі суми доступні авторам з США

до 2 доларів

Саме таку монетизацію мають більшість країн. Вона варіюється в межах від декількох центів і до 2 доларів.

Зауважте! Таку монетизацію мають, зокрема, автори з Південно-Східної Азії та України.

Відповідно, якщо спиратися на ці дані, вийде, що максимум за 200 тисяч переглядів зараз можна отримати:

якщо йдеться про країни, де монетизація найвища – 2 200 доларів;

а от, де оплата найнижча – 400 доларів.

Що ще важливо знати про заробіток на YouTube зараз?