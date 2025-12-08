Скільки вдасться отримати за 300 тисяч переглядів на YouTube зараз
- Оплата за 1000 переглядів на YouTube може варіюватися від 3 до майже 11 доларів для контенту, орієнтованого на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину.
- Максимальна оплата за 300 тисяч переглядів може становити приблизно 3 300 доларів у США.
Монетизація YouTube залежить від типу контенту. Також грає роль країна для якої створюється відео. Річ у тім, що кінцева оплата для автора формується з урахуванням ціни реклами, що вставлена у відео.
Який заробіток можна отримати на YouTube зараз?
YouTube використовує показник RPM – "дохід за милю". Саме він демонструє, скільки автор можна отримати за 1000 переглядів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.
Важливо! Автор отримає не чистий дохід за рекламу. Як зазначає AIR Media-Tech, YouTube забирає приблизно 45%.
Станом на тепер, оплата за 1000 переглядів на YouTube така:
- від 3 до майже 11 доларів
Це найвища доступна оплата. Вона надається за контент, що орієнтований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину.
Цікаво! Найвища оплата за 1000 переглядів була в США.
- від декількох центів і до 2 доларів
Саме таку монетизацію має контент для більшості країн. Зокрема, йдеться про відео для Бразилії, Індії чи Південно-Східної Азії. Така ж плата і для України.
Відповідно, максимальна оплата за 300 тисяч переглядів наступна:
- приблизно – 3 300 доларів в США;
- а для країн, де найнижча монетизація, максимум складає – 600 доларів.
Що ще важливо знати про YouTube зараз?
YouTube впровадив оплату для Shorts. Проте монетизація там надзвичайно низька. Зараз шортси є скоріше методом просування, ніж заробітку.
Незабаром YouTube може впровадити нову функцію. Уже розпочалося її тестування серед повнолітніх громадян Польщі та Ірландії. Йдеться про введення особистих повідомлень, якими зможуть обмінюватися користувачі на ютубі.