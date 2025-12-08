Укр Рус
8 грудня, 01:00
Скільки вдасться отримати за 300 тисяч переглядів на YouTube зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Оплата за 1000 переглядів на YouTube може варіюватися від 3 до майже 11 доларів для контенту, орієнтованого на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину.
  • Максимальна оплата за 300 тисяч переглядів може становити приблизно 3 300 доларів у США.

Монетизація YouTube залежить від типу контенту. Також грає роль країна для якої створюється відео. Річ у тім, що кінцева оплата для автора формується з урахуванням ціни реклами, що вставлена у відео.

Який заробіток можна отримати на YouTube зараз?

YouTube використовує показник RPM – "дохід за милю". Саме він демонструє, скільки автор можна отримати за 1000 переглядів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Важливо! Автор отримає не чистий дохід за рекламу. Як зазначає AIR Media-Tech, YouTube забирає приблизно 45%.

Станом на тепер, оплата за 1000 переглядів на YouTube така:

  • від 3 до майже 11 доларів

Це найвища доступна оплата. Вона надається за контент, що орієнтований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину.

Цікаво! Найвища оплата за 1000 переглядів була в США.

  • від декількох центів і до 2 доларів

Саме таку монетизацію має контент для більшості країн. Зокрема, йдеться про відео для Бразилії, Індії чи Південно-Східної Азії. Така ж плата і для України.

Відповідно, максимальна оплата за 300 тисяч переглядів наступна:

  • приблизно – 3 300 доларів в США;
  • а для країн, де найнижча монетизація, максимум складає – 600 доларів.

Що ще важливо знати про YouTube зараз?

  • YouTube впровадив оплату для Shorts. Проте монетизація там надзвичайно низька. Зараз шортси є скоріше методом просування, ніж заробітку.

  • Незабаром YouTube може впровадити нову функцію. Уже розпочалося її тестування серед повнолітніх громадян Польщі та Ірландії. Йдеться про введення особистих повідомлень, якими зможуть обмінюватися користувачі на ютубі.