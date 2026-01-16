На тлі надзвичайного стану в енергетиці: Уряд запускає вікно звернень для бізнесу
- Уряд запускає спеціальне вікно звернень для бізнесу на платформі "Пульс" для питань когенерації та зберігання енергії.
- Підприємці можуть звертатися щодо встановлення генераторів, когенераційних модулів та систем зберігання енергії для підвищення енергетичної стійкості.
Бізнес зможе звернутися за допомогою щодо питань когенерації та зберігання енергії. Це важливо, бо зараз Україна переживає надзвичайний стан в енергетиці, а деякі міста живуть і стані блекауту.
Як скористатися вікном звернень для бізнесу?
Спеціальне вікно запускають на онлайн-платформі "Пульс", повідомляє 24 Канал з посиланням на очільницю Уряду Юлію Свириденко.
Завдяки нововведенню свої питання можуть поставити підприємці, які хочуть встановити:
- газові та дизельні генератори;
- когенераційні модулі;
- газотурбінні й газопоршневі установки;
- системи зберігання енергії.
Одна із наших ключових задач зараз – нарощувати розподілену генерацію в державі всіма можливими способами і якомога швидше. Це додатковий інструмент енергетичної стійкості держави. Тому Уряд продовжує надавати повне сприяння для запуску всіх установок,
– говорить Свириденко.
Як скористатися єдиним вікном звернень про когенерацію для підприємців:
- Увійти в кабінет на платформі "Пульс";
- Заповнити форму запиту;
- У темі запиту додатково вказати "Когенерація".
Що відомо про надзвичайну ситуацію в енергетиці?
14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.
Такоє є рішення щодо комендантської години – країні потрібні послаблення на час надзвичайно холодної погоди. Це створить всі необхідні можливості для бізнесу та людей. Комендантська година в Україні не скасовується, але дозволяється нічне пересування в деяких випадках.
Через російські обстріли енергетичної інфраструктури та сильні морози в Україні виникли серйозні проблеми з подачею електрики. У ряді областей вже діють тимчасові аварійні відключення, а графіки планових вимкнень поки не застосовуються в окремих регіонах.